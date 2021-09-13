【企業盈警】Ｒａｆｆｌｅｓ（０１３７６）料蝕最多３５０萬坡元

《經濟通通訊社１３日專訊》Ｒａｆｆｌｅｓ（０１３７６）公布，預計截至６月３０日止

中期將錄得除稅後虧損淨額不超過３５０萬新加坡元，去年同期純利約１００萬新加坡元。

該集團指，錄得預期虧損主因新加坡政府減少建築業補助及增聘外部勞工及分包商以於新規

定時限內完成建築項目導致產生額外成本，並帶動銷售成本上漲，導致期內毛利率相當的下降。

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