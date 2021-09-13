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即市新聞

13/09/2021 08:30

【大行炒Ｄ乜】建銀國際下調平保目標，高盛將雅生活降至持平

　　《經濟通通訊社１３日專訊》表列大行最新評級及目標價：

股份╱編號　　　　　大行╱券商　　　目標價變動　　　　　　評級變動　　　　前收市價
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　　　　（元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
新華保險（０１３３６）建銀國際　　３０﹒００→　２８﹒００　維持跑贏大市　２４﹒０５
　　

平保　　（０２３１８）建銀國際　　９０﹒００→　８４﹒００　維持跑贏大市　６０﹒００

中國太保（０２６０１）建銀國際　　３１﹒００→　３０﹒００　維持跑贏大市　２４﹒２５

國壽　　（０２６２８）建銀國際　　１４﹒９０→　１４﹒３０　跑贏大市→持平１３﹒４２

雅生活　（０３３１９）高盛　　　　４４﹒００→　３６﹒００　買入→持平　　３１﹒４５
　
百度　　（０９８８８）中信証券　　　　　　首予２５３﹒００　首予買入　　１６２﹒１０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
表列較早前部分大行評級及目標價
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
新地　　（０００１６）瑞信　　　１５６﹒６０→１４３﹒５０　維持跑贏大市１１０﹒９０
　　　　　　

騰訊　　（００７００）大華繼顯　５３５﹒００→５８８﹒００　維持買入　　４９０﹒００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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