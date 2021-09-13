【大行炒Ｄ乜】建銀國際下調平保目標，高盛將雅生活降至持平

《經濟通通訊社１３日專訊》表列大行最新評級及目標價：
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
（元） （元）
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新華保險（０１３３６）建銀國際 ３０﹒００→ ２８﹒００ 維持跑贏大市 ２４﹒０５
平保 （０２３１８）建銀國際 ９０﹒００→ ８４﹒００ 維持跑贏大市 ６０﹒００
中國太保（０２６０１）建銀國際 ３１﹒００→ ３０﹒００ 維持跑贏大市 ２４﹒２５
國壽 （０２６２８）建銀國際 １４﹒９０→ １４﹒３０ 跑贏大市→持平１３﹒４２
雅生活 （０３３１９）高盛 ４４﹒００→ ３６﹒００ 買入→持平 ３１﹒４５
百度 （０９８８８）中信証券 首予２５３﹒００ 首予買入 １６２﹒１０
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表列較早前部分大行評級及目標價
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新地 （０００１６）瑞信 １５６﹒６０→１４３﹒５０ 維持跑贏大市１１０﹒９０
騰訊 （００７００）大華繼顯 ５３５﹒００→５８８﹒００ 維持買入 ４９０﹒００
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（ｎｓ）
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