【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２１﹒９億人幣，買騰訊沽東岳

《經濟通通訊社１３日專訊》恆指高開１５４點，報２５８７０點。最高升４８９點報

２６２０５點，最低升１５４點報２５８７０點。恆指收報２６２０５點，升４８９點或

１﹒９１％。

按額度計算，北水全日淨流入２１﹒９億元人民幣，減少３﹒１％。北水淨買入最多的個股

依次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、中國鋁業（０２６００）；淨賣出

最多的依次是東岳集團（００１８９）、藥明生物（０２２６９）、贛鋒鋰業（０１７７２）。

主板成交１４９８﹒３３億元減少９﹒７％。其中港股通成交３５２﹒７億元，佔總成交

２３﹒５％。



＊南早改稱內地放慢新網遊審批＊



《南華早報》更新報道，內地監管部門放慢了新網絡遊戲的審批流程。此前其報道指，當局

將暫停新網遊審批，令騰訊昨收市急跌８﹒４８％。騰訊上周五（１０日）反彈２﹒０８％報

４９０元，北水淨買入１７﹒９億元。

中國移動升１﹒１４％報４８﹒８元，北水淨買入３﹒３億元。中國鋁業跌０﹒８９％報

６﹒６７元，北水淨買入２﹒６億元。東岳集團跌７﹒４９％報２１﹒６元，北水淨賣出３﹒４

億元。藥明生物跌１％報１１８﹒６元，北水淨賣出２﹒７億元。贛鋒鋰業跌１﹒３１％報

１５８﹒６元，北水淨賣出１﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １７﹒９５

中國移動 （００９４１） ３﹒２６

中國鋁業 （０２６００） ２﹒６３

中國神華 （０１０８８） ２﹒０１

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒００



淨沽出最多港股：

東岳集團 （００１８９） －３﹒４０

藥明生物 （０２２６９） －２﹒６９

贛鋒鋰業 （０１７７２） －１﹒８７

香港交易所 （００３８８） －１﹒７３

中芯國際 （００９８１） －０﹒３１

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