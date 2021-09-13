《日入而息》傳華府再查中國補貼，傳喜茶明年上市籌３９億

《今天重點》﹡報道指恆大公布三種理財產品兌付方案；恆大美元債跌至違約債水平，一隻

人幣債挫２３％臨停

﹡中銀香港（０２３８８）已提交參與跨境理財通業務申請；中銀香港指有信

心成為首批見證開戶銀行，推逾百款產品；渣打料未來數年理財通計劃大幅

擴大，或擴展至全國居民

﹡港交所（００３８８）委任甘博敦為董事總經理及管理層匯報及設施管理主

管

﹡傳樂樂茶最快明年來港上市，最多籌３９億元

﹡傳喜茶聘請瑞銀安排其５億美元香港ＩＰＯ

﹡許正宇稱稅務指引體現國安法屬應有之義；若慈善團體支持不利國安活動，

將被撤銷免稅資格

﹡本港新增１宗輸入確診，患者已接種兩劑復必泰疫苗

﹡傳華府再對中國補貼行為啟調查，中方籲妥善處理分歧



《即日市況》﹡恆指低收３９２點報２５８１３，科指跌１５３點報６５９５



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒３３％守三千七，成交第３９日破萬億



《美元匯價》﹡美元回升，市場關注明天美國消費物價指數；歐元最新報１﹒１７７３╱

７７，日圓最新報１１０﹒０９╱１２



《公司業績》﹡索信達（０３６８０）半年虧損擴大至４１６７﹒６萬元人民幣，不派息



《公司資訊》﹡百濟神州（０６１６０）ＦＤＡ已受理百澤安針對食管鱗狀細胞癌的新藥上

市申請

﹡利標（００７８７）為重組目的而申請委任臨時清盤人且繼續暫停買賣

﹡宏基（０１７１８）向內地主題餐廳認購期權，不於首個行使期認購

﹡和黃醫療（０００１３）ＨＭＰＬ－６８９獲納入突破性治療藥物品種

﹡和鉑醫藥（０２１４２）ＨＢＭ４００３的Ｉ期研究取得積極結果

﹡港交所（００３８８）委任甘博敦為董事總經理及管理層匯報及設施管理主

管

﹡貿易通（００５３６）對今年ＧＥＴＳ業務前景正面，無意改變派息策略

﹡新濠博亞娛樂終止參與橫濱市綜合度假村開發項目

﹡億仕登（０１６５６）印尼兩座小型水電站通過調試

﹡環球醫療（０２６６６）彭佳虹辭任首席執行官，王文兵接任

﹡中國同輻（０１７６３）旗下中核高通與德國ＩＴＭ公司成立合資公司

﹡國壽（０２６２８）首８個月累計原保費收入按年升２﹒３％

﹡雲頂新耀（０１９５２）與Ｐｒｏｖｉｄｅｎｃｅ訂立新冠疫苗授權許可協

議

﹡傳樂樂茶最快明年來港上市，最多籌３９億元

﹡ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２）每手買賣單位更改為５０００股



《國企紅籌》﹡華潤置地（０１１０９）８月總合同銷售金額減少２６％

﹡中國電力（０２３８０）綠電交通板塊在成都投運四川省首座智慧無人值守

充換電站

﹡新華保險（０１３３６）首八個月累計原保險保費收入增２％

﹡金隅集團（０２００９）子公司斥逾１６億元人民幣投得常州市商住地皮



《神州民企》﹡天大藥業（００４５５）尖沙咀天大館於上周四正式開業

﹡西王特鋼（０１２６６）已申請於下午１時起復牌

﹡寶寶樹（０１７６１）與復星健康合作構建母嬰家庭幸福生態系統

﹡博耳電力（０１６８５）間接全資附屬公司訂立銷售框架協議



《中國要聞》﹡中國、美國、歐盟代表團召開峰會應對海運供應鏈瓶頸

﹡內地學習中心華爾街英語近百萬人幣股權被凍結

﹡中紀委表示金融腐敗未清底增量仍發生，且政經問題交織

﹡工信部表示芯片供應鏈緊張問題還要存在一段時間；現在新能源車企數量過

多，鼓勵兼併重組做大；聚焦科技自立自強，促進產業結構優化升級；工信

部正制定「十四五」機器人產業發展規劃

﹡世界機器人大會在京開幕，５００多款產品參展

﹡上海發布自然資源利用和保護「十四五」規劃

﹡內地首家外資獨資保險資管公司安聯保險資管開業

﹡中通院表示「芯片荒」致全球汽車停產３００萬輛

﹡去哪兒表示國慶旅遊加速，黃金周出遊量有望超６億人次

﹡小米汽車據報採用北京、武漢「雙工廠」模式；小米董事長雷軍赴吉林與一

汽集團洽談合作

﹡發改委表示煤炭中長期合同將實現對發電供熱用煤全覆蓋

﹡方大集團擊敗均瑤、復星系，接盤海航集團航空主業

﹡人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠

﹡中國華融向寶能系旗下公司追債逾４０億元

﹡報道指恆大公布三種投資產品兌付方案；恆大美元債跌至違約債水平，一隻

人幣債挫２３％臨停

﹡國務院批復同意東北全面振興「十四五」實施方案

﹡雲南省加強「雙高」行業管控，要求水泥、綠色鋁減產

﹡郵政局表示首８月郵政行業業務收入同比增逾兩成

﹡年內累跌逾一成五，上汽集團斥近５千萬完成首次回購

﹡傳華府再對中國補貼行為啟調查，中方籲妥善處理分歧

﹡岸田文雄稱面對中國的強硬，日本需確保海事安全

﹡深圳市長表示前海合作區新總體發展規劃建議方案已經形成

﹡粵澳雙方共同組建橫琴合作區的開發管理和執行機構

﹡德勤表示跨境理財通對灣區金融圈具激活作用



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，燦都吹襲台灣期間曾有８萬戶停電



《其他消息》﹡麥美娟建議設援助金支援失業人士及提供更多就業機會

﹡傳政府擬改組變「三司十五局」，增文化局分拆運房局

﹡許正宇稱稅務指引體現國安法屬應有之義；若慈善團體支持不利國安活動，

將被撤銷免稅資格

﹡鄧炳強稱已收到６１２基金及真普聯提交文件；鄧炳強冀下個立法會期內完

成２３條立法

﹡何俊仁獄中發聲明，即日起辭任支聯會等所有職務

﹡保監局延長臨時便利措施至明年３月３１日

﹡政府讓步，劏房續租加租上限由１５％下調至１０％

﹡國務院港澳辦及澳門中聯辦祝賀澳門立法會選舉順利舉行

﹡澳門立法會選舉產生２６名直選和間選議員，直選投票率較上屆低；澳門立

法會選舉投票率創回歸後新低，選管會稱受疫情影響

﹡陳皓桓將被加控未經批准集結，涉前年９月港島遊行

﹡證監會雷添良稱督導小組正探討大灣區發展碳市場可行性

﹡業主會表示劏房續租加幅上限下調至１０％，將令劏房業主離場

﹡市建局鴻福街╱銀漢街項目本月２８日截收意向書

﹡陳茂波稱可研究「南向通」港股以人民幣計價

﹡中原十大屋苑周末成交減至１０宗，半數屋苑「捧蛋」

﹡中原地產推出ＣＳＩ八大指數，料全年樓價升８至９％

﹡深股通額度全日用淨流走９億元，外資止連續兩日淨流入；滬股通額度全日

用近１３億元，陸股通淨流出３８億元

﹡德勤發布白皮書籲深化大灣區協調和融合，擬加大投資成立三個中心

﹡調查指港人平均每月網購花２６７３元，４１－４５歲消費力最強

﹡湯家驊稱若明知捐款屬犯罪得益仍收取或觸犯洗黑錢罪

﹡全運會女子單車爭先賽決賽，李慧詩擊敗鍾天使奪金



《重拳監管》﹡工信部表示即時通訊軟件本周五前必須解除屏蔽

﹡中國據報尋求分拆支付寶、為貸款業務另建Ａｐｐ

﹡回應解除屏蔽，騰訊（００７００）以安全為底線分階段分步驟進行

﹡美團（０３６９０）積極響應政府要求，全面落實騎手權益保障工作；美團

不正當競爭案再敗訴，一審被判賠償餓了麼１００萬

﹡微博抖音等１４平台簽署自律公約，懲戒失德藝人

﹡回應解決屏蔽網址等問題，字節跳動籲行業明確時間表



《理財通》﹡李惟宏稱理財通只限銀行參與，對證券業界不公平

﹡張灼華稱理財通利資本人員流動，冀同業會把握鉅大機遇

﹡許正宇稱跨境理財通作為試點，額度可視乎市況調整

﹡渣打料未來數年理財通計劃大幅擴大，或擴展至全國居民

﹡證券業協會表示逾六成券商認為如可納入理財通，有助業務

﹡中銀香港（０２３８８）已提交參與跨境理財通業務申請

﹡富達表示跨境理財通促進大灣區內資本流動，期待能參與



《新冠肺炎》﹡本港新增１宗輸入確診，患者已接種兩劑復必泰疫苗

﹡衛健委工作組表示福建疫情嚴峻複雜，冀國慶長假前受控

﹡澳門表示曾到福建莆田市人士入境需１４天醫學觀察

﹡台灣新增２宗本土確診，無新增死亡個案

﹡地利亞修女紀念學校協和分校中六級今恢復全日面授課

﹡何栢良稱回港易計劃不應有緩衝期

﹡政府批出第三筆３﹒４３億元撥款，資助新冠病毒研究

﹡國泰前員工表示提交醫療文件後仍因未打針而被解僱

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