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即市新聞

14/09/2021 14:16

科技股及內銀股走低，港股現跌幅擴大至３２４點報２５４８９

　　《經濟通通訊社１４日專訊》港股上午一度升約數十點，但午後科技股及中資金融股再度回
軟；內房股疲弱，恆大（０３３３３）預期９月銷售持續大幅下降，並有理財產品未能履行擔保
義務，整體板塊繼續拖累大市；加上Ａ股上證及深證午後跌幅加劇，港股現報報２５４８９，跌
３２４點或跌１﹒２６％，主板成交９４０﹒６９億元。國企指數報９０７２，跌１６６點或跌
１﹒８０％。恆生科技指數報６５１０，跌８４點或跌１﹒２９％。
　　Ａ股方面，上證綜合指數報３６６７點，跌４７點或跌１﹒２９％，成交５７２８﹒８４億
元人民幣。深證成份指數報１４６２０點，跌８４點或跌０﹒５８％，成交６８６４﹒４６億元
人民幣。

　　表列十大跌幅藍籌股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里健康（００２４１）　　　１１﹒７６元　　　跌６﹒８１％
　　碧桂園　（０２００７）　　　　７﹒９８元　　　跌４﹒０５％
　　招行　　（０３９６８）　　　６６﹒１５元　　　跌３﹒７１％
　　海底撈　（０６８６２）　　　３１﹒４５元　　　跌３﹒３８％
　　龍湖　　（００９６０）　　　３４﹒５０元　　　跌２﹒８２％

　　碧服　　（０６０９８）　　　５７﹒２０元　　　跌２﹒８０％
　　中信　　（００２６７）　　　　９﹒６８元　　　跌２﹒８１％
　　潤地　　（０１１０９）　　　２９﹒４５元　　　跌２﹒８１％
　　蒙牛　　（０２３１９）　　　４７﹒２５元　　　跌２﹒７８％
　　申洲　　（０２３１３）　　１６７﹒３０元　　　跌２﹒７３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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