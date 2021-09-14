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14/09/2021 08:27

恒大集團：９月物業銷售料持續大跌，理財產品未能履行擔保義務

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國恆大集團（０３３３３）董事會提供今年８月底後集團業
務及財務情況更新資訊，指出今年６月、７月及８月物業合約銷售金額分別為７１６﹒３億元（
人民幣．下同）、４３７﹒８億元及３８０﹒８億元，呈下降趨勢。而９月份通常是中國房地產
行業物業合約銷售高峰，然而由於對集團的持續負面新聞報道嚴重影響潛在購房者信心，公司預
期９月銷售持續大幅下降，導致集團銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力

　
＊積極商討出售恆汽、恆大物業股權＊
　
　　恆大集團指出，一如中期業績公告披露，為緩解集團的流動性問題，集團正積極接觸潛在投
資者，商討出售集團成員的權益，以及其他資產（包括投資性物業、酒店和其他物業），上述措
施自今年８月底以來最新情況如下：（１）集團正積極接觸多家潛在投資者，商討出售中國恆大
新能源汽車集團（００７０８）及恆大物業（０６６６６）部分股份，同時也考慮為公司及其他
附屬公司引入新投資者，至目前尚未與投資者簽訂任何有法律效力的協議；（２）公司正積極接
觸潛在買家，商討出售公司　位於香港灣仔告士打道３８號的中國恆大中心，截至目前尚未與投
資者或買家簽訂任何有約束力的協議。
　
＊９﹒３４億人幣理財產品未能履行擔保義務＊
　
　　恆大集團公布，截至目前，集團的兩家子公司未能按期履行為第三方發行理財產品提供的擔
保義務，相關金額約９﹒３４億元。公司正在積極與發行人和投資人進行協商以期達成一致同意
的還款安排。考慮到上述改善流動性的困難、挑戰及不確定性，集團無法保證繼續履行有關融資
及其他合同下的財務義務。如果公司未能履行擔保或其他到期債務的義務，且無法與投資人或債
權人達成延期還款或其他替代方案，可能導致現有融資安排下的交叉違約，並可能導致相關債權
人要求債務加速到期。這將對集團業務、前景、財務狀況及運營結果造成重大不利影響。
　　集團表示，將繼續推進中期業績公告披露的措施，緩解流動性問題，包括：調整項目開發時
間表、嚴格控制成本、大力促進銷售及回款、爭取借款續貸和展期、出售股權和資產（包括投資
物業、酒店及其他物業）及引入投資者增加集團及附屬公司股本。
　
＊聘任財務顧問，評估資本架構＊
　
　　集團宣有，已聘任華利安諾基（中國）及鐘港資本為集團聯席財務顧問，將與公司共同評估
目前的資本架構、研究流動性情況、探索所有可行方案以緩解目前的流動性問題，爭取儘快達成
對所有利益相關方最優的解決方案。（ｍｈ）

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