【鋰電池股波動】天齊重啟Ｈ股上市，贛鋒炒影子股或憂資金分流？

《經濟通通訊社記者梁凱菱１４日報道》贛鋒鋰業（０１７７２）貴為港股市場上的稀缺鋰

資源生產股，隔晚在深圳上市的同業－－天齊鋰業（深：００２４６６）宣布計劃來香港上市。

贛鋒早市股價波動，曾急挫半成，惟目前已拗腰倒升，並錄逾千萬元資金淨主動買入。究竟贛鋒

Ｈ股地位會否受天齊來港上市衝擊？



＊大戶買家積極入市，贛鋒曾由低位攀升近９％＊



贛鋒今早走勢反覆，高開近２％報１５４﹒４元後，一度倒挫半成至１４４﹒１元，創８月

２０日以來最低；隨後大戶買家積極入市，帶動股價由跌轉升，最高見過１５７元，比開市價更

高，現價則報１５５﹒３元，揚２﹒３１％。

據《經濟通ＨＶ２報價系統》的成交分析功能，自９時５３分起，大戶買家，即單宗主動買

盤的成交金額達２００萬或以上的買家，入市意欲轉強；截至１１時２３分，主動買沽比率達６

１：３９，配合股價升勢，加權平均價１５２﹒８３６元。由於現價比加權平均價高，反映這批

入市買貨的大戶暫錄帳面盈利。

計及所有市場參與者，贛鋒錄約１３０１萬元資金淨主動買入，雖只佔成交金額的逾３％，

惟已扭轉過去五個交易日的近５８００萬元資金淨主動賣出向淡勢頭。１５５元為目前成交最激

烈的價位，可視為即市好淡分水嶺。



＊天齊擬重啟Ｈ股上市為還債＊



贛鋒鋰業為本港現貨主板市場上的鋰業股「獨市生意」，年初至今一度累計升幅一倍。即使

近日股價自歷史高位回落，年內仍飆升６８％。不過，「獨市生意」或將被打破，事關天齊鋰業

擬重啟Ｈ股上市。「重啟」，是因為公司２０１８年曾獲批來港上市，惟當時本港市況欠佳，且

發行批文過期，上市計劃告吹。

天齊鋰業董事會通過發行Ｈ股來香港上市，未計超額配售權，最多發行規模為相當於總股本

的２０％，集資所得用於還債、產能擴張等，計劃有待股東會審議。

事實上，天齊鋰業今年７月完成來自在澳洲上市的公司－－ＩＧＯ的１３﹒９５億美元融資

。當中，１２億美元用於償還收購全球最大鋰礦公司－－ＳＱＭ的近２６％股權所產生的併購貸

款本金和全部利息，剩餘併購貸款本金餘額約為１８﹒７３億美元。若天齊是次成功來港集資上

市，這批債務問題有望解決。



＊贛鋒 ｖｓ 天齊？黃師傅籲毋須猜測，睇位部署！＊



贛鋒與天齊，可謂雙雄之爭。不過，天齊擴張速度較快，資金需要亦較多，因而負債尤重。

截至６月底止的中期業績，天齊淨利潤近８５７９﹒７５萬元人民幣，按年增長約１倍，去年同

期則虧損近７億元，收入２３﹒５１億元人民幣，增長２５％。對比贛鋒，中期純利１４﹒１５

億人民幣，按年增長約８倍，收入升近７０％，至４０﹒２５億元人民幣，明顯較天齊為佳。

不過，正如上文提及，隨著天齊併購頻繁，年產能勝贛鋒。前者為１３４萬噸，後者則只有

數十萬噸。

究竟天齊來港上市，對贛鋒鋰業有何影響？是炒作影子股，還是憂慮資金分流？輝立證券董

事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，兩

種可能性均有機會，惟目前距離天齊正式掛牌仍有一段時間，與其作出猜測，倒不如「摸著石頭

過河」，據贛鋒股價走勢部署。

贛鋒鋰業於本月１日創出１８５元的歷史新高價，惟當時ＲＳＩ、ＳＴＣ的％Ｄ及ＯＢＶ均

已呈現背馳，反映當時破頂的動力並不足。筆者於本月６日的《投資必學》影片已指出。

黃師傅認為，贛鋒上日（１３日）已跌穿５０天線（現價約１５７元），料短期仍會下試低

位，初步量度跌幅目標為前低位１３９﹒５元，上方１８２－１８５元為阻力位。若現價帳面有

盈利或重貨的投資者，亦可先行沽貨離場，稍後待股價跌至區間底部時再吼低補回。

