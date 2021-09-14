《盤後部署》恒大急瀉內房乏力，明後兩日或炒手機股

《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，亞洲股市亦走勢各異，港股方面

今日高開１３點，隨後反覆上落，油股受隔晚油價攀升見有追捧，中石油（００８５７）大漲逾

３％；惟午後恆大（０３３３３）屢傳壞消息並急挫一成一，拖累整個內房板塊一同回吐，碧桂

園服務（０６０９８）、碧桂園（０２００７）約跌逾半成，科技三巨頭ＡＴＭ亦各跌逾１至２

％，拖累恆指曾跌４３５點低見２５３７７點。最終恆指跌幅輕微收窄，報２５５０２，跌

３１１點或跌１﹒２１％，主板成交１４０９﹒４５億元。國企指數報９０８１，跌１５７點或

跌１﹒７０％。恆生科技指數報６５０２，跌９２點或跌１﹒４１％。

內地股市同樣回吐上證綜合指數報３６６２，跌５２點或跌１﹒４２％，成交

６９３７﹒７８億元人民幣。深證成份指數報１４６２６，跌７９點或跌０﹒５４％，成交

８１９４﹒０５億元人民幣。



＊港股走勢反覆上落，料短期仍難以突破二萬六＊



港股近期走勢反覆，先有科技行業被監管，後有恆大「雷爆」問題，市場憂慮不斷，亦令港

股走勢難以預料，相信短期內恆指亦難以再突破二萬六關口，傳統「金九銀十」亦相信難有炒作

，一來內地銀行按揭收緊，二來全球疫情維持封關，消費力難以再有向上突破的情況。

短線而言，恆指相信餘２５２００點關口有反彈跡象，於２５８００點略有壓力，建議投資

者炒即市為主，今日為蘋果新機發布日，料短線手機股會有炒作，但要留意新機會否有驚喜，假

如未見有大升級，舜宇（０２３８２）、瑞聲（０２０１８）或會炒跌。（ｕｌ）

