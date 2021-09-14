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即市新聞

14/09/2021 16:12

《盤後部署》恒大急瀉內房乏力，明後兩日或炒手機股

　　《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，亞洲股市亦走勢各異，港股方面
今日高開１３點，隨後反覆上落，油股受隔晚油價攀升見有追捧，中石油（００８５７）大漲逾
３％；惟午後恆大（０３３３３）屢傳壞消息並急挫一成一，拖累整個內房板塊一同回吐，碧桂
園服務（０６０９８）、碧桂園（０２００７）約跌逾半成，科技三巨頭ＡＴＭ亦各跌逾１至２
％，拖累恆指曾跌４３５點低見２５３７７點。最終恆指跌幅輕微收窄，報２５５０２，跌
３１１點或跌１﹒２１％，主板成交１４０９﹒４５億元。國企指數報９０８１，跌１５７點或
跌１﹒７０％。恆生科技指數報６５０２，跌９２點或跌１﹒４１％。
　　內地股市同樣回吐上證綜合指數報３６６２，跌５２點或跌１﹒４２％，成交
６９３７﹒７８億元人民幣。深證成份指數報１４６２６，跌７９點或跌０﹒５４％，成交
８１９４﹒０５億元人民幣。
　
＊港股走勢反覆上落，料短期仍難以突破二萬六＊
　
　　港股近期走勢反覆，先有科技行業被監管，後有恆大「雷爆」問題，市場憂慮不斷，亦令港
股走勢難以預料，相信短期內恆指亦難以再突破二萬六關口，傳統「金九銀十」亦相信難有炒作
，一來內地銀行按揭收緊，二來全球疫情維持封關，消費力難以再有向上突破的情況。
　　短線而言，恆指相信餘２５２００點關口有反彈跡象，於２５８００點略有壓力，建議投資
者炒即市為主，今日為蘋果新機發布日，料短線手機股會有炒作，但要留意新機會否有驚喜，假
如未見有大升級，舜宇（０２３８２）、瑞聲（０２０１８）或會炒跌。（ｕｌ）

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