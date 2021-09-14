《異動股》恒大（３３３３）開跌逾４％，否認破產但或現交差違約

《經濟通通訊社１４日專訊》恆大（０３３３３）開跌４﹒４５％，報３﹒２２元創四年半

低，成交約１５２萬股，涉資４８９萬元。現價計暫連跌兩日，累計跌幅１１﹒０５％。

恆大集團（０３３３３）董事會指出今年６月至８月物業合約銷售金額分別為７１６﹒３億

元人民幣、４３７﹒８億元人幣及３８０﹒８億元人幣，呈下降趨勢。而９月份通常是中國房地

產行業物業合約銷售高峰，然而由於對集團的持續負面新聞報道嚴重影響潛在購房者信心，公司

預期９月銷售持續大幅下降，導致集團銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓

力。

集團否認破產，正積極接觸多家潛在投資者，商討出售中國恆大新能源汽車集團（００７０

８）及恆大物業（０６６６６）部分股份，同時也考慮為公司及其他附屬公司引入新投資者，至

目前尚未與投資者簽訂任何有法律效力的協議；公司正積極接觸潛在買家，商討出售公司 位於

香港灣仔告士打道３８號的中國恆大中心，截至目前尚未與投資者或買家簽訂任何有約束力的協

議。

恆大汽車跌２﹒９１％，報５元，恆大物業跌４﹒１５％，報４﹒３９元。

截至目前，集團的兩家子公司未能按期履行為第三方發行理財產品提供的擔保義務，相關金額

約９﹒３４億元。公司正在積極與發行人和投資人進行協商以期達成一致同意的還款安排。如果

公司未能履行擔保或其他到期債務的義務，且無法與投資人或債權人達成延期還款或其他替代方

案，可能導致現有融資安排下的交叉違約，並可能導致相關債權人要求債務加速到期。

集團已聘任華利安諾基（中國）及鐘港資本為集團聯席財務顧問，將與公司共同評估目前的

資本架構、研究流動性情況、探索所有可行方案以緩解目前的流動性問題。

人行旗下《經濟日報》今日撰文指，梳理半年報發現，不論國有大型商業銀行、股份制商業

銀行還是城市商業銀行，大部分銀行在房地產領域的不良貸款余額、不良貸款率均出現「雙升」

。

針對以上現象，多位業內人士表示，接下來需要高度警惕房地產領域潛在金融風險。一方面

，上市銀行要嚴格落實房地產市場調控政策，嚴把風險關口，防止信貸資金違規流入房地產市場

；另一方面，金融管理部門要持續完善房地產金融監管機制，防範房地產貸款過度集中，促進金

融與房地產良性循環。

現時，恆生指數報２５８２７，升１３點或升０﹒０５％，主板成交２４﹒２４億元。國企

指數報９２４５，升７點或升０﹒０８％。恆生科技指數報６６２１，升２６點或升０﹒４０％

。

即月期指新報２５７９９，升１４點，低水２９點。即月國指期貨報９２４８，升１０點，

高水２點。即月科指期貨新報６６２３，升２３點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆大 （０３３３３） ３﹒２２元 跌４﹒４５％

恆騰 （００１３６） ３﹒０５元 跌０﹒３３％

恆大汽車（００７０８） ５﹒００元 跌２﹒９１％

盛京 （０２０６６） ７﹒００元 無升跌

恆大物業（０６６６６） ４﹒３９元 跌４﹒１５％

華置 （００１２７） ２﹒５４元 無升跌

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（ｎｓ）

