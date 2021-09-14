《異動股》藥明巨諾（２１２６）開挫一成半，遭股東套現５﹒３億

《經濟通通訊社１４日專訊》藥明巨諾（０２１２６）Ｈ股現價跌１４﹒６３％，報２１元
，該股成交約２４８１萬股，涉資５﹒５０億元。
據銷售文件披露，藥明巨諾股東ＴＬＳ Ｂｅｔａ Ｐｔｅ Ｌｔｄ﹒及Ａｒａｎｄａ Ｉ
ｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｐｔｅ Ｌｔｄ，以折讓６﹒５％至１０﹒５７％，每股２２元至２３
元，配售２４２９﹒６７萬股，套現５﹒３４億至最多５﹒５９億元。
現時，恆生指數報２５８２７，升１３點或升０﹒０５％，主板成交２４﹒２４億元。國企
指數報９２４５，升７點或升０﹒０８％。恆生科技指數報６６２１，升２６點或升０﹒４０％
。
即月期指新報２５８３９，升５４點，高水１１點。即月國指期貨報９２６５，升２７點，
高水１９點。即月科指期貨新報６６４５，升４５點，１６６張。
上證綜合指數報３７０９，跌５點或跌０﹒１５％，成交４９﹒５１億元人民幣。
深證成份指數報１４６９９，跌６點或跌０﹒０４％，成交５８﹒６０億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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藥明巨諾（０２１２６） ２１﹒００元 跌１４﹒６３％
科濟藥業（０２１７１） ４０﹒６０元 無升跌
永泰生物（０６９７８） １６﹒１４元 無升跌
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（ｋｓ）
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