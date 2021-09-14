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14/09/2021 09:29

《異動股》藥明巨諾（２１２６）開挫一成半，遭股東套現５﹒３億

　　《經濟通通訊社１４日專訊》藥明巨諾（０２１２６）Ｈ股現價跌１４﹒６３％，報２１元
，該股成交約２４８１萬股，涉資５﹒５０億元。
　　據銷售文件披露，藥明巨諾股東ＴＬＳ　Ｂｅｔａ　Ｐｔｅ　Ｌｔｄ﹒及Ａｒａｎｄａ　Ｉ
ｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ　Ｐｔｅ　Ｌｔｄ，以折讓６﹒５％至１０﹒５７％，每股２２元至２３
元，配售２４２９﹒６７萬股，套現５﹒３４億至最多５﹒５９億元。
　　現時，恆生指數報２５８２７，升１３點或升０﹒０５％，主板成交２４﹒２４億元。國企
指數報９２４５，升７點或升０﹒０８％。恆生科技指數報６６２１，升２６點或升０﹒４０％

　　即月期指新報２５８３９，升５４點，高水１１點。即月國指期貨報９２６５，升２７點，
高水１９點。即月科指期貨新報６６４５，升４５點，１６６張。
　　上證綜合指數報３７０９，跌５點或跌０﹒１５％，成交４９﹒５１億元人民幣。
　　深證成份指數報１４６９９，跌６點或跌０﹒０４％，成交５８﹒６０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明巨諾（０２１２６）　　　２１﹒００元　　　跌１４﹒６３％
　　科濟藥業（０２１７１）　　　４０﹒６０元　　　無升跌
　　永泰生物（０６９７８）　　　１６﹒１４元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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