《異動股》藥明巨諾（２１２６）開挫一成半，遭股東套現５﹒３億

《經濟通通訊社１４日專訊》藥明巨諾（０２１２６）Ｈ股現價跌１４﹒６３％，報２１元

，該股成交約２４８１萬股，涉資５﹒５０億元。

據銷售文件披露，藥明巨諾股東ＴＬＳ Ｂｅｔａ Ｐｔｅ Ｌｔｄ﹒及Ａｒａｎｄａ Ｉ

ｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｐｔｅ Ｌｔｄ，以折讓６﹒５％至１０﹒５７％，每股２２元至２３

元，配售２４２９﹒６７萬股，套現５﹒３４億至最多５﹒５９億元。

現時，恆生指數報２５８２７，升１３點或升０﹒０５％，主板成交２４﹒２４億元。國企

指數報９２４５，升７點或升０﹒０８％。恆生科技指數報６６２１，升２６點或升０﹒４０％

。

即月期指新報２５８３９，升５４點，高水１１點。即月國指期貨報９２６５，升２７點，

高水１９點。即月科指期貨新報６６４５，升４５點，１６６張。

上證綜合指數報３７０９，跌５點或跌０﹒１５％，成交４９﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報１４６９９，跌６點或跌０﹒０４％，成交５８﹒６０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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藥明巨諾（０２１２６） ２１﹒００元 跌１４﹒６３％

科濟藥業（０２１７１） ４０﹒６０元 無升跌

永泰生物（０６９７８） １６﹒１４元 無升跌

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（ｋｓ）

