《中資異動》恒大跌幅擴至８％，料９月物業銷售持續大跌

《經濟通通訊社１４日專訊》恆大（０３３３３）跌幅擴至７﹒７２％，報３﹒１１元，盤

中低見３﹒０８元創新低，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１４﹒０９％。該股成交約５

２０１萬股，涉資１﹒６３億元。

董事會提供今年８月底後集團業務及財務情況更新資訊，指出今年６月、７月及８月物業合

約銷售金額分別為７１６﹒３億元人民幣、４３７﹒８億元人民幣及３８０﹒８億元人民幣，呈

下降趨勢。而９月份通常是中國房地產行業物業合約銷售高峰，然而由於對集團的持續負面新聞

報道嚴重影響潛在購房者信心，公司預期９月銷售持續大幅下降，導致集團銷售回款持續惡化，

進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。

現時，恆生指數報２５７８９，跌２４點或跌０﹒１０％，主板成交４６４﹒３４億元。國

企指數報９２１５，跌２３點或跌０﹒２６％。恆生科技指數報６６０１，升６點或升０﹒１０

％。

即月期指新報２５７５７，跌２８點，低水３２點。即月國指期貨報９２１３，跌２５點，

低水２點。即月科指期貨新報６６０７，升７點，５１６４張。

上證綜合指數報３７０７，跌７點或跌０﹒２１％，成交３０９０﹒１１億元人民幣。

深證成份指數報１４８２４，升１１９點或升０﹒８１％，成交３７３９﹒９３億元人民幣

。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆大 （０３３３３） ３﹒１１元 跌 ７﹒７２％

恆騰 （００１３６） ２﹒９１元 跌 ４﹒９０％

恆大汽車（００７０８） ４﹒３５元 跌１５﹒５３％

恆大物業（０６６６６） ４﹒３３元 跌 ５﹒４６％

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（ｋｓ）

