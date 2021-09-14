《中資異動》恒大跌幅擴至８％，料９月物業銷售持續大跌

《經濟通通訊社１４日專訊》恆大（０３３３３）跌幅擴至７﹒７２％，報３﹒１１元，盤
中低見３﹒０８元創新低，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１４﹒０９％。該股成交約５
２０１萬股，涉資１﹒６３億元。
董事會提供今年８月底後集團業務及財務情況更新資訊，指出今年６月、７月及８月物業合
約銷售金額分別為７１６﹒３億元人民幣、４３７﹒８億元人民幣及３８０﹒８億元人民幣，呈
下降趨勢。而９月份通常是中國房地產行業物業合約銷售高峰，然而由於對集團的持續負面新聞
報道嚴重影響潛在購房者信心，公司預期９月銷售持續大幅下降，導致集團銷售回款持續惡化，
進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。
現時，恆生指數報２５７８９，跌２４點或跌０﹒１０％，主板成交４６４﹒３４億元。國
企指數報９２１５，跌２３點或跌０﹒２６％。恆生科技指數報６６０１，升６點或升０﹒１０
％。
即月期指新報２５７５７，跌２８點，低水３２點。即月國指期貨報９２１３，跌２５點，
低水２點。即月科指期貨新報６６０７，升７點，５１６４張。
上證綜合指數報３７０７，跌７點或跌０﹒２１％，成交３０９０﹒１１億元人民幣。
深證成份指數報１４８２４，升１１９點或升０﹒８１％，成交３７３９﹒９３億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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恆大 （０３３３３） ３﹒１１元 跌 ７﹒７２％
恆騰 （００１３６） ２﹒９１元 跌 ４﹒９０％
恆大汽車（００７０８） ４﹒３５元 跌１５﹒５３％
恆大物業（０６６６６） ４﹒３３元 跌 ５﹒４６％
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（ｋｓ）
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