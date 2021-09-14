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即市新聞

14/09/2021 10:38

《中資異動》恒大跌幅擴至８％，料９月物業銷售持續大跌

　　《經濟通通訊社１４日專訊》恆大（０３３３３）跌幅擴至７﹒７２％，報３﹒１１元，盤
中低見３﹒０８元創新低，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１４﹒０９％。該股成交約５
２０１萬股，涉資１﹒６３億元。
　　董事會提供今年８月底後集團業務及財務情況更新資訊，指出今年６月、７月及８月物業合
約銷售金額分別為７１６﹒３億元人民幣、４３７﹒８億元人民幣及３８０﹒８億元人民幣，呈
下降趨勢。而９月份通常是中國房地產行業物業合約銷售高峰，然而由於對集團的持續負面新聞
報道嚴重影響潛在購房者信心，公司預期９月銷售持續大幅下降，導致集團銷售回款持續惡化，
進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。
　　現時，恆生指數報２５７８９，跌２４點或跌０﹒１０％，主板成交４６４﹒３４億元。國
企指數報９２１５，跌２３點或跌０﹒２６％。恆生科技指數報６６０１，升６點或升０﹒１０
％。
　　即月期指新報２５７５７，跌２８點，低水３２點。即月國指期貨報９２１３，跌２５點，
低水２點。即月科指期貨新報６６０７，升７點，５１６４張。
　　上證綜合指數報３７０７，跌７點或跌０﹒２１％，成交３０９０﹒１１億元人民幣。
　　深證成份指數報１４８２４，升１１９點或升０﹒８１％，成交３７３９﹒９３億元人民幣



　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆大　　（０３３３３）　　　３﹒１１元　　　跌　７﹒７２％
　　恆騰　　（００１３６）　　　２﹒９１元　　　跌　４﹒９０％
　　恆大汽車（００７０８）　　　４﹒３５元　　　跌１５﹒５３％
　　恆大物業（０６６６６）　　　４﹒３３元　　　跌　５﹒４６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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