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即市新聞

14/09/2021 12:45

《午市前瞻》科技股氣氛料緩和，短線港股料於２６３００點見阻力

　　《經濟通通訊社１４日專訊》恆生指數半日收市報２５８００，跌１２點或０﹒０５％，主
板成交６８３﹒６４億元。恆生中國企業指數報９２０８，跌３０點或０﹒３３％。恆生科技指
數報６５９７，升２點或０﹒０４％。

＊李偉傑：可趁調整吸納基建股＊
　
　　港股本日一度跌近２００點，惟科技股回穩大市跌勢放緩。大中華投資策略研究學會副會長
（港股）李偉傑向《經濟通通訊社》表示，短期大市走勢還看科技股，料即時通訊軟件在周五（
１７日）前按官方標準解除屏蔽後，下星期科技股走勢會稍為轉好。另外，港股近期走勢關聯度
與Ａ股頗高，故需留意Ａ股勢態。近期恆大（０３３３３）指料９月物業銷售料持續大跌，並指
理財產品未能履行擔保義務，市場憂心恆大將成為成為另一顆「計時炸彈」。他稱上述事件亦已
發酵一段時間，亦已反映大市對其敏感度低，加上料有白武士相救，不用過分悲觀。他料短期恆
指約於２５３００點至２６３００點上落。
　　近期強勢的基建股普遍回吐，他指可重新留意中鐵建（０１１８６），因未來三個月可能是
地方債發行高峰期料有利基建股，加上估值便宜，可於５﹒５元吸納，目標價６﹒５元，跌穿５
元止蝕。（ｋｓ）

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