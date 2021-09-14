【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒２億人幣，買港交所沽小米

《經濟通通訊社１４日專訊》恆指高開１３點，報２５８２７點。最高升８６點報

２５９００點，最低跌４３５點報２５３７７點。恆指收報２５５０２點，跌３１１點或

１﹒２１％。

按額度計算，北水全日淨流入１３﹒２億元人民幣，增加１１９﹒４％。北水淨買入最多的

個股依次是香港交易所（００３８８）、美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）；淨賣

出最多的依次是小米集團（０１８１０）、融創中國（０１９１８）、李寧（０２３３１）。

主板成交１４０９﹒４５億元減少６﹒２％。其中港股通成交２９４﹒２億元，佔總成交

２０﹒９％。



香港交易所跌０﹒６９％報５０４﹒５元，北水淨買入３﹒６億元。美團跌１﹒１３％報２

４５元，北水淨買入３﹒３億元。騰訊控股跌１﹒０９％報４７２﹒８元，北水淨買入３﹒３億

元。小米在其手機官方微博公布，小米智能眼鏡探索版亮相，採用創新的ＭｉｃｒｏＬＥＤ光波

導技術，讓智能眼鏡真正實現微型化。小米集團跌０﹒６４％報２３﹒２５元，北水淨賣出２﹒

２億元。融創中國跌１１﹒２２％報１６﹒３元，北水淨賣出２﹒１億元。李寧跌１﹒５４％報

９８﹒９５元，北水淨賣出２﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

香港交易所 （００３８８） ３﹒６１

美團 （０３６９０） ３﹒３４

騰訊控股 （００７００） ３﹒３２

東岳集團 （００１８９） ３﹒１１

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒８５



淨沽出最多港股：

小米集團 （０１８１０） －２﹒１６

融創中國 （０１９１８） －２﹒１４

李寧 （０２３３１） －２﹒０６

藥明生物 （０２２６９） －１﹒３７

中國移動 （００９４１） －０﹒５７

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