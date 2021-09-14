【新冠肺炎】竹篙灣檢疫中心外傭名額今起預約，住２１晚需逾萬元

《經濟通通訊社１４日專訊》竹篙灣檢疫中心外傭檢疫名額今早開始接受預約，下周起提供

８００個單位予完成接種新冠疫苗的抵港外傭檢疫。勞工處網上預約系統今早９時開放，僱主及

外傭中介可透過勞工處網站的系統預訂。系統顯示，住宿２１晚的費用為１００８０元，包括三

餐膳食及所有費用。

登入預約系統後，首先要輸入外傭身份證明文件類型及身份證明文件號碼，完成所有步驟後

，系統提醒，成功提交申請並不表示已成功預訂房間，勞工處會按照遞交申請的先後處理申請。

個案主任會於１至２天內聯絡申請人確認，亦會要求申請人提供部分文件，包括外傭有效工作簽

證副本、由指明地區政府相關主管當局發出的認可新冠疫苗紀錄、外傭護照副本。

勞工處核實文件後會向申請人發出繳款單，申請人須於繳款單上的到期繳款日前，或在外傭

入住前付款及提供付款收據，待勞工處發出訂房確認通知書後，才完成預約程序。

勞工及福利局長羅致光早前表示，中心每日只有５０個名額，預計啟用後１６日會額滿，而

連同外傭檢疫酒店，每日會有約６５間檢疫房間，數目上已相當接近４月所有菲律賓來港航機停

航前，每天平均來港外傭數目，因此暫時無需要再增加檢疫房間數目，以便管控防疫風險。

（ｃｗ）

