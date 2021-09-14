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14/09/2021 12:19

【大灣區】澳門：橫琴如有商事糾紛，會由內地法律處理

　　《經濟通通訊社１４日專訊》澳門經濟財政司司長李偉農今日列席《橫琴粵澳深度合作區建
設總體方案》媒體介紹會時指出，基於屬地原則，橫琴出現的商事糾紛會以內地法律處理，而四
大國有銀行即中國工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、建設銀行（００９３９）（
滬：６０１９３９）、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）及中國銀行
（０３９８８）（滬：６０１９８８）都會在合作區有分行。（ｃｌ）

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