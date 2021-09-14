【大灣區】澳門：橫琴如有商事糾紛，會由內地法律處理

《經濟通通訊社１４日專訊》澳門經濟財政司司長李偉農今日列席《橫琴粵澳深度合作區建
設總體方案》媒體介紹會時指出，基於屬地原則，橫琴出現的商事糾紛會以內地法律處理，而四
大國有銀行即中國工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、建設銀行（００９３９）（
滬：６０１９３９）、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）及中國銀行
（０３９８８）（滬：６０１９８８）都會在合作區有分行。（ｃｌ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動
|財經熱話14/09/2021
【鋰電池股波動】天齊重啟H股上市 贛鋒炒影子股或憂資金分流？
|專訪14/09/2021
【專訪】陶冬：鮑威爾連任呼聲高 資產為王大邏輯應不變（有片）
|財經熱話14/09/2021
【債務風險】總部被圍理財產品或違約 恒大系全線急挫
|香港政情14/09/2021
【香港政情】林鄭：修稅務指南維護國安 否認重組政策局為博連任
|專訪14/09/2021
【雷鼎鳴專訪】中美元首通電話 美外憂內患迫切處理通脹
|開市Good Morning14/09/2021
黃瑋傑：兩大原因小米升唔起 惟預計陰跌非急挫
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰