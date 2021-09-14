【夜期時段】即月期指最新報２５４４０點，跌２點，低水６２點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５４５５點，升１３點，低水

４７點，最新報２５４４０點，跌２點，低水６２點，合約成交４９９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９０７９點，升１９點，低水３點，最新報９０６４點，升

４點，低水１８點，合約成交１８８張。

