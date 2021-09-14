【夜期時段】即月期指最新報２５４４０點，跌２點，低水６２點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５４５５點，升１３點，低水
４７點，最新報２５４４０點，跌２點，低水６２點，合約成交４９９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９０７９點，升１９點，低水３點，最新報９０６４點，升
４點，低水１８點，合約成交１８８張。
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動
|中國故事14/09/2021
《神州經脈》福建爆疫廈門半封城 滬指失三千七 外資連走兩日
|財經熱話14/09/2021
油價升勢持續三桶油逆市造好 大行首選中石油
|FOCUS14/09/2021
【FOCUS】恒大理財爆雷 再警示「高回報」
|財經熱話14/09/2021
【鋰電池股波動】天齊重啟H股上市 贛鋒炒影子股或憂資金分流？
|專訪14/09/2021
【專訪】陶冬：鮑威爾連任呼聲高 資產為王大邏輯應不變（有片）
|財經熱話14/09/2021
【恒大困局】總部被圍理財產品或違約 恒大系全線急挫
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰