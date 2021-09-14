【恒大困局】傳中國政府安排聯合工作組進駐恒大，摸底財務狀況

《經濟通通訊社１４日專訊》中國恆大（０３３３３）債務危機不斷升級。據《彭博》引述

知情人士報道，中國政府計劃安排包括會計師和律師事務所在內的聯合工作組進駐恆大，對其財

務狀況進行摸底調查，可能是為恆大潛在重組作相應準備。



＊傳許家印要求廣東省政府救助被拒＊



消息稱，負責協調恆大及其債權人關係的廣東省政府，上月已指派金杜律師事務所的一個團

隊對恆大開始盡職調查，而在中國最高監管機構的敦促下，廣東省政府正在遴選會計師事務所和

財務顧問，以納入這支聯合工作組。

最新進展或顯示監管當局在對恆大可能的債務重組進行前期的基本工作安排。其中一位知情

人士提到，恆大董事長許家印在此前一次與當地政府的會面中，曾請求廣東省政府給予恆大相應

的救助，但此提議未被接受。

恆大因其子公司未按期履行理財產品的擔保義務，集團預警了潛在的交叉違約風險，並聘請

華利安諾基（中國）及鍾港資本為聯席財務顧問，探索可行的解決方案以緩解流動性問題。



＊恆大股債齊挫＊



中國恆大周二股債齊跌，其中股價最多曾跌１２﹒２％，低見２﹒９６元，恆大系股票同挫

；旗下債券也紛紛跌至三折附近，其中２０２２年到期、票息８﹒２５％的美元債每一美元買價

下跌５﹒９美分，報２６﹒５美分。

上周《彭博》曾引述知情人士報道，金融監管部門上月已允許恆大與金融機構債權人就現有

融資償還期限重新進行談判，恆大已聯絡多家債權銀行和信託公司尋求貸款展期。暫時未清楚投

資者維權活動這些最近的事態發展，是否已促使監管層重新進行考慮。



＊銀行不支持成立債權人委員會＊



此外，兩名知情人士還提到，廣東省政府曾提議恆大的主要債權行成立債權人委員會。一旦

成立，意味著債權性金融機構包括資產處置在內的重要決策都需要經過債委會同意，然而在監管

部門有明確表態前，銀行並不支持成立債委會。

此前恆大提出了針對理財產品持有人的長期還款方案，散戶和機構投資者可能面臨償付延遲

。公司稱網絡上有關其破產重組的言論「完全失實」，但預估９月合約銷售持續大幅下降，疊加

旗下資產出售計劃遲遲未見實質性進展，均顯示現金流和流動性面臨的巨大壓力暫時很難有明顯

改善。（ｃｌ）

