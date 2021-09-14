  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/09/2021 17:52

澳門建議《博彩法》禁「轉批給」，並擬提升澳門永久居民股東比例

　　《經濟通通訊社１４日專訊》澳門政府明（１５日）起就修改博彩法律制度公開諮詢，為期
４５天。經濟財政司司長辦公室顧問甄綺蓮介紹有關九項諮詢重點，其中批給數量方面，建議法
律明文規定禁止將幸運博彩的經營權作出轉批給。
　　澳門經濟財政司司長李偉農表示，是次諮詢有９項重點，分別是批給數量；批給期限；承批
公司的監管要求；僱員保障；承批公司、博彩中介人及合作者的審查機制；推動非博彩元素、引
入政府代表；社會責任；承批公司刑事責任及行政處罰制度。

＊博企業務重心應放在澳門＊

　　其中，經營娛樂場幸運博彩的批給數量方面，政府將研究及檢討經營娛樂場幸運博彩的批給
數量，並且在法律中明文規定禁止將幸運博彩的經營權作出轉批給。而批給期限方面，在考慮及
平衡就業市場的穩定性，投資者經營發展所需時間及對回報的合理期望，以及特區政府在持續檢
討行業發展需要等的前提下，建議重新檢視經營娛樂場幸運博彩的批給期限。
　　在僱員保障方面，承批公司必須持續及積極採取措施保障本地僱員就業，包括促進其向上及
橫向流動的措施。
　　甄綺蓮指，政府建議未來博彩業承批公司，應提升法定最低資本額、提升澳門永久性居民股
東在公司資本所佔的比例、向股東進行利潤分配，須符合特定的要件及取得政府的許可。她又指
出，博彩業承批公司未來應將重點集中在澳門。（ｃｌ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事14/09/2021
《神州經脈》福建爆疫廈門半封城　滬指失三千七　外資連走兩日
財經熱話14/09/2021
油價升勢持續三桶油逆市造好　大行首選中石油
FOCUS14/09/2021
【FOCUS】恒大理財爆雷　再警示「高回報」
財經熱話14/09/2021
【鋰電池股波動】天齊重啟H股上市　贛鋒炒影子股或憂資金分流？
專訪14/09/2021
【專訪】陶冬：鮑威爾連任呼聲高　資產為王大邏輯應不變（有片）
財經熱話14/09/2021
【恒大困局】總部被圍理財產品或違約　恒大系全線急挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金