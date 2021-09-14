澳門建議《博彩法》禁「轉批給」，並擬提升澳門永久居民股東比例

《經濟通通訊社１４日專訊》澳門政府明（１５日）起就修改博彩法律制度公開諮詢，為期

４５天。經濟財政司司長辦公室顧問甄綺蓮介紹有關九項諮詢重點，其中批給數量方面，建議法

律明文規定禁止將幸運博彩的經營權作出轉批給。

澳門經濟財政司司長李偉農表示，是次諮詢有９項重點，分別是批給數量；批給期限；承批

公司的監管要求；僱員保障；承批公司、博彩中介人及合作者的審查機制；推動非博彩元素、引

入政府代表；社會責任；承批公司刑事責任及行政處罰制度。



＊博企業務重心應放在澳門＊



其中，經營娛樂場幸運博彩的批給數量方面，政府將研究及檢討經營娛樂場幸運博彩的批給

數量，並且在法律中明文規定禁止將幸運博彩的經營權作出轉批給。而批給期限方面，在考慮及

平衡就業市場的穩定性，投資者經營發展所需時間及對回報的合理期望，以及特區政府在持續檢

討行業發展需要等的前提下，建議重新檢視經營娛樂場幸運博彩的批給期限。

在僱員保障方面，承批公司必須持續及積極採取措施保障本地僱員就業，包括促進其向上及

橫向流動的措施。

甄綺蓮指，政府建議未來博彩業承批公司，應提升法定最低資本額、提升澳門永久性居民股

東在公司資本所佔的比例、向股東進行利潤分配，須符合特定的要件及取得政府的許可。她又指

出，博彩業承批公司未來應將重點集中在澳門。（ｃｌ）

