《再戰明天》歐洲多國公布８月通脹數據料成市場焦點

《經濟通通訊社１４日專訊》德國央行委員Ｂｕｒｋｈａｒｄ Ｂａｌｚ發表講話。

在數據方面，１５日９：３０ａｍ，中國公布８月新屋價格。１０：００ａｍ，中國公布８

月工業生產，年率料由６﹒４％降至５﹒８％，年率料由１４﹒４％降至１３﹒５％；８月零售

銷售年率料由８﹒５％降至７％，年率料由２０﹒７％降至１８﹒９％。

２：００ｐｍ，英國公布８月消費者物價指數，月率料升上０﹒５％，年率料由２％升上２

﹒９％；８月核心消費者物價指數年率料由１﹒８％升上２﹒９％。

２：４５ｐｍ，法國公布８月消費者物價指數，月率料維持０﹒７％，年率料維持

２﹒４％。

４：３０ｐｍ，英國公布７月房價指數，年率料由１３﹒２％降至１２﹒５％。

５：００ｐｍ，歐元區公布７月工業生產，年率料由９﹒７％降至６％，月率料由下滑

０﹒３％升上０﹒６％。

８：３０ｐｍ，美國公布８月出口物價，月率料由１﹒３％降至０﹒４％；８月進口物價月

率料維持於０﹒３％，年率料由１０﹒２％降至９﹒４％；９月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料

由１８﹒３降至１８。

９：１５ｐｍ，美國公布８月產能利用率，料由７６﹒１％升上７６﹒４％；８月工業生產

月率料由０﹒９％降至０﹒４％。

在本港，明日公布業績的公司有：中綠（００９０４）。

