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14/09/2021 19:33

《再戰明天》歐洲多國公布８月通脹數據料成市場焦點

　　《經濟通通訊社１４日專訊》德國央行委員Ｂｕｒｋｈａｒｄ　Ｂａｌｚ發表講話。
　　在數據方面，１５日９：３０ａｍ，中國公布８月新屋價格。１０：００ａｍ，中國公布８
月工業生產，年率料由６﹒４％降至５﹒８％，年率料由１４﹒４％降至１３﹒５％；８月零售
銷售年率料由８﹒５％降至７％，年率料由２０﹒７％降至１８﹒９％。
　　２：００ｐｍ，英國公布８月消費者物價指數，月率料升上０﹒５％，年率料由２％升上２
﹒９％；８月核心消費者物價指數年率料由１﹒８％升上２﹒９％。
　　２：４５ｐｍ，法國公布８月消費者物價指數，月率料維持０﹒７％，年率料維持
２﹒４％。
　　４：３０ｐｍ，英國公布７月房價指數，年率料由１３﹒２％降至１２﹒５％。
　　５：００ｐｍ，歐元區公布７月工業生產，年率料由９﹒７％降至６％，月率料由下滑
０﹒３％升上０﹒６％。
　　８：３０ｐｍ，美國公布８月出口物價，月率料由１﹒３％降至０﹒４％；８月進口物價月
率料維持於０﹒３％，年率料由１０﹒２％降至９﹒４％；９月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料
由１８﹒３降至１８。
　　９：１５ｐｍ，美國公布８月產能利用率，料由７６﹒１％升上７６﹒４％；８月工業生產
月率料由０﹒９％降至０﹒４％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：中綠（００９０４）。

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