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14/09/2021 18:22

【理財通】渣打：冀未來４年大灣區財富管理業務收入增３倍

　　《經濟通通訊社１４日專訊》渣打銀行大中華、北亞地區及香港財富管理業務主管江碧彤在
記者會上表示，集團在過去數月一直就為跨境理財通積極進行籌備工作，有信心能成為首批參與
跨境理財通的銀行，預期集團將在南向通產品方面推出過百隻產品，當中大部分為基金產品，包
括主題性股債混合及多元化資產配置基金等，而其餘則為外匯及儲蓄產品。
　　她指，南向通初期提供的產品，約六成是股債混合基金，其餘則為債券或股票基金，已與數
間大型基金公司達成獨家分銷協議，亦與其中一間公司共同開發，以未來概念作投資的基金，主
要投資如電動汽車、醫藥及數碼教育等相關概念。
　　她表示，顧客對北向通產品有需求，在北向通產品方面，集團亦有與數間內地基金公司達成
獨家分銷安排，產品包括新經濟特色概念，如新消費及新能源等，與南向通類似，將會有股債混
合基金、債券及股票基金等產品。她續指，由本年初至今，該行以人民幣為基準的基金銷售額按
年增長逾一倍。
　　渣打大灣區行政總裁林遠棟表示，對未來大灣區的發展非常樂觀，期望集團未來４年大灣區
財富管理業務收入有最少３倍的增長，並預計未來３至４年將會招聘１５００名員工，來支持集
團在大灣區的發展。（ｂｎ）

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