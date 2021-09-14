【國安立法】會計師：修訂慈善團體稅務指南只是釐清大眾期望

《經濟通通訊社１４日專訊》稅務局修訂《屬公共性質的慈善機構及信託團體的稅務指南》

，當中提及任何團體如支持、推廣或從事不利於國家安全的活動，將不再獲認定為慈善團體，會

被取消豁免繳稅的資格。

執業會計師林智遠今早出席電台節目時表示，近年慈善機構在《稅務條例》第８８條之下申

請豁免繳稅難度漸增，相信新修訂只是想釐清大眾期望，強調慈善團體一向不可以違反任何法例

，亦不可以牽涉政治活動。（ｂｎ）

