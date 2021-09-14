  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/09/2021 10:12

【國安立法】會計師：修訂慈善團體稅務指南只是釐清大眾期望

　　《經濟通通訊社１４日專訊》稅務局修訂《屬公共性質的慈善機構及信託團體的稅務指南》
，當中提及任何團體如支持、推廣或從事不利於國家安全的活動，將不再獲認定為慈善團體，會
被取消豁免繳稅的資格。
　　執業會計師林智遠今早出席電台節目時表示，近年慈善機構在《稅務條例》第８８條之下申
請豁免繳稅難度漸增，相信新修訂只是想釐清大眾期望，強調慈善團體一向不可以違反任何法例
，亦不可以牽涉政治活動。（ｂｎ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪14/09/2021
【雷鼎鳴專訪】中美元首通電話　美外憂內患迫切處理通脹
開市Good Morning14/09/2021
黃瑋傑：兩大原因小米升唔起　惟預計陰跌非急挫
中國故事13/09/2021
《神州經脈》監管稱反壟斷無禁區　福建突爆疫　滬指續創逾六年高
財經熱話13/09/2021
福建疫情再起澳門收緊入境措施　濠賭股全線下挫
財經熱話13/09/2021
【水漲船高】中遠海控半日獲近兩億淨掃貨　航運股仲有得吼？
專訪13/09/2021
【專訪】陶冬：國家戰略側重點改變　靠攏德國模式重視工業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

【etnet Bonus 賞你】新都會廣場喵喵遊園會 主子慶「臀」圓中秋禮盒

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金