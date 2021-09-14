【谷針新招】長江集團總值二千萬元禮券已抽獎，２０日刊抽獎結果

《經濟通通訊社１４日專訊》長江集團表示，為響應香港特區政府２０１９冠狀病毒病疫苗

接種計劃，長實集團（０１１１３）、長和（００００１）聯同李嘉誠基金會於本年６月宣布，

透過大抽獎送出一系列總值２０００萬元的精選禮券予完成接種疫苗的市民，活動於昨天舉行抽

獎儀式，透過電腦系統隨機抽出３６份獎品的得獎幸運兒，其中頭獎１名獨得價值５００萬元之

長江集團精選禮券組合，包括將可用作支付購買長實之香港一手住宅物業的部分樓價及於指定商

場之特選商戶消費等。

抽獎過程由獨立會計師事務所羅兵咸永道會計師事務所合夥人（風險及控制服務）毛英偉以

及主辦單位之法律顧問胡關李羅律師行高級合夥人姜儒翠見證；羅兵咸永道會計師事務所並負責

審視整個大抽獎活動的關鍵流程及系統監控程序。

核實後的得獎結果將於今年９月２０日在大抽獎網站ｗｗｗ﹒ｃｋ－ｌｋｓｆ－ｓｕｐｐｏ

ｒｔｖａｃｃｉｎｅ﹒ｈｋ公佈，及於同日出版的《信報財經新聞》、《星島日報》及《英文虎

報》報章刊登。

得獎者須於今年９月３０日或之前電郵ｃｏｎｔａｃｔ＠ｃｋ－ｌｋｓｆ－ｓｕｐｐｏｒｔ

ｖａｃｃｉｎｅ﹒ｈｋ與主辦單位聯絡安排領取獎品事宜。主辦單位亦將透過得獎者登記參加活

動時所提供的香港流動電話號碼作個別通知。（ｂｎ）

