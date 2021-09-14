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14/09/2021 10:51

【新冠肺炎】林鄭：中央支持專家對接商討通關，暫未提具體條件

　　《經濟通通訊社１４日專訊》行政長官林鄭月娥出席行會前記者會表示，中央支持香港與內
地專家對接，商討與內地通關事宜，已要求香港梳理抗疫資料，商討在甚麼情況下可逐步通關，
但中央暫未提及通關的具體客觀條件，包括是否要設立「健康碼」，特區政府正非常積極跟進。
　　林鄭預料，食物及衞生局、衞生防護中心，以及政制及內地事務局，將需要參與專家對接工
作，如果商討內容涉及口岸問題，入境處、海關及警務處都會參加。（ｈｙ）

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