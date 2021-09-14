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即市新聞

14/09/2021 16:33

《小傳日記》魚缸跳水隊出征，內房跌到好吸睛，沽貨落袋最清醒！

　　《小傳日記》魚缸繼續積弱。雖然上午一度升約數十點，但午後科技股及中資金融股繼續無
料到；跟住內房股又疲弱，最新恆大（０３３３３）預期９月銷售持續大幅下降，並有理財產品
未能履行擔保義務，令成個板塊氣氛差上加差，繼續拖累大市；加上Ａ股上證及深證午後跌幅加
劇，最終魚缸收報２５５０２，跌３１１點或跌逾１巴仙，主板成交１４０９﹒４５億銀。國企
指數報９０８１，跌１５７點或跌近２巴仙。恆生科技指數報６５０２，跌９２點或跌１巴仙。
　　恆大系係跌方面真係非常出色，全部今年計起碼跌超過７成。恆大（０３３３３）跌１２巴
仙，報２﹒９７銀；恆騰（００１３６）跌１０巴仙，報２﹒７５銀；恆大汽車（００７０８）
跌２５巴仙，報３﹒８８銀；恆大物業（０６６６６）跌１２巴仙，報４﹒０３銀。
　　內房股除左比恆大拖累，官媒亦繼續發炮，話要警惕房地產領域嘅不良貸款余額、不良貸款
率均出現「雙升」。搞到成班內房佬個個走去跳水。融創（０１９１８）跌１１巴仙，報１６﹒
３銀；富力（０２７７７）跌８巴仙，報５﹒８４銀；新城發展（０１０３０）跌７巴仙，報６
﹒４６銀；碧桂園（０２００７）跌５巴仙，報７﹒８８銀。
　　跌足成年嘅醫療器械股今日低位反彈，因為神州組織人工關節集中帶量採購今日在天津開標
，不過又唔知會炒幾多日呢？定炒高再派貨？愛康（０１７８９）升２０﹒２５巴仙，報９﹒５
６銀；微創醫療（００８５３）升１１巴仙，報５０﹒４銀；春立醫療（０１８５８）升１１巴
仙，報２２銀；威高股份（０１０６６）升５巴仙，報１３﹒６２銀。
　　魚缸短期都似幾大機會下試二萬五關，因為見市場寬度轉差，先係新能源股繼續調整，資源
股亦衝高一段，開始有炒燶味道，大家有魚毛係賺緊錢最好都落下袋先啦！
　　

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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