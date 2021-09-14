《小傳日記》魚缸跳水隊出征，內房跌到好吸睛，沽貨落袋最清醒！

《小傳日記》魚缸繼續積弱。雖然上午一度升約數十點，但午後科技股及中資金融股繼續無

料到；跟住內房股又疲弱，最新恆大（０３３３３）預期９月銷售持續大幅下降，並有理財產品

未能履行擔保義務，令成個板塊氣氛差上加差，繼續拖累大市；加上Ａ股上證及深證午後跌幅加

劇，最終魚缸收報２５５０２，跌３１１點或跌逾１巴仙，主板成交１４０９﹒４５億銀。國企

指數報９０８１，跌１５７點或跌近２巴仙。恆生科技指數報６５０２，跌９２點或跌１巴仙。

恆大系係跌方面真係非常出色，全部今年計起碼跌超過７成。恆大（０３３３３）跌１２巴

仙，報２﹒９７銀；恆騰（００１３６）跌１０巴仙，報２﹒７５銀；恆大汽車（００７０８）

跌２５巴仙，報３﹒８８銀；恆大物業（０６６６６）跌１２巴仙，報４﹒０３銀。

內房股除左比恆大拖累，官媒亦繼續發炮，話要警惕房地產領域嘅不良貸款余額、不良貸款

率均出現「雙升」。搞到成班內房佬個個走去跳水。融創（０１９１８）跌１１巴仙，報１６﹒

３銀；富力（０２７７７）跌８巴仙，報５﹒８４銀；新城發展（０１０３０）跌７巴仙，報６

﹒４６銀；碧桂園（０２００７）跌５巴仙，報７﹒８８銀。

跌足成年嘅醫療器械股今日低位反彈，因為神州組織人工關節集中帶量採購今日在天津開標

，不過又唔知會炒幾多日呢？定炒高再派貨？愛康（０１７８９）升２０﹒２５巴仙，報９﹒５

６銀；微創醫療（００８５３）升１１巴仙，報５０﹒４銀；春立醫療（０１８５８）升１１巴

仙，報２２銀；威高股份（０１０６６）升５巴仙，報１３﹒６２銀。

魚缸短期都似幾大機會下試二萬五關，因為見市場寬度轉差，先係新能源股繼續調整，資源

股亦衝高一段，開始有炒燶味道，大家有魚毛係賺緊錢最好都落下袋先啦！





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