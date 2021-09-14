《鍾之日記》恒大陷困局，市值再暴跌

《鍾之日記》９月１４日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股道指隔晚反彈終止五連跌，能源股急漲。不過恆大系危機累市，加上北水將於本周四（

１６日）暫停，港股今日反覆向下，再次失守２０天線（現處２５７４５）。恆指高開１３點，

報２５８２７，升幅一度擴大至８６點，高見２５９００，隨後大市突掉頭向下，一度倒跌１７

７點，低見２５６３６，但低位有買盤吸納，大市止跌回升。恆大（０３３３３）債務危機愈演

愈烈，拖累內房及物管全線向下，午後港股曾挫４３５點，見２５３７７點創本月低，最終收報

２５５０２，下跌３１１點或下跌１﹒２１％，主板成交少６﹒２％至１４０９﹒４５億元。

滬深股市今早氣氛偏悶保持窄幅上落，惟午後券商股及保險股大幅挫，平均跌幅達到３％，

滬綜指全日收挫１﹒４２％，報３６６２﹒６點，兩日後失守三千七。兩市成交額連續第４０個

交易日突破１萬億元人民幣，達到１５１３２億元人民幣，按日跌３﹒４％。

國家統計局明日（１５日）公布內地８月工業增加值、投資和消費數據。機構料８月規模以

上工業增加值同比增速料放緩至５﹒８％、為去年８月以來最低，當月社會消費品零售總額同比

增速降至７％、首８月固定資產投資同比增速降至９％，均為今年來新低。



＊信心崩潰大廈將傾，恆大市值暴跌＊



中國恆大從多年前發行高息境外債，到急尋方法套現，再到資金鏈斷鏈，最後迎來債務密集

爆發的一天，恆大深圳總部昨日（１３日）發生混亂場面，投資者要求償還貸款和兌付金融產品

，據報恆大在現場提出了兌付方案。恆大集團另發聲明，指網絡上近日出現有關恆大破產重組的

言論完全失實，強調公司目前確實遇到前所未有的困難，但堅決履行企業主體責任，想盡一切辦

法恢復正常經營，全力保障客戶的合法權益。

只不過恆大已經引發了市場恐慌，無論是股債還是其開發的房子，都迎來一輪擊鼓傳花式的

暴跌，還沒打翻身仗就已輸一半。恆大今早在港交所披露最新財務情況指，因潛在購房者失去信

心，今年７月及８月物業合約銷售金額暴降，預期９月銷售持續大幅下降，產品周轉是房地產企

業回收現金的重要一環，銷情慘淡為集團的困境雪上加霜。恆大表示已聘請財務顧問評估公司目

前的資本架構，並探索方案以緩解目前的流動性問題。

恆大旗下部分美元債跌至違約債水平，歷史性的債務重組即將上演，中國政府救還是不救，

是目前最大的懸念。中國恆大今日股價崩跌１１﹒９％，報２﹒９７元，盤中低見２﹒９６元，

刷新４年半新低；旗下恆大物業（０６６６６）瀉１２％，恆大汽車（００７０８）更直插

２４﹒７％，一日內市值蒸發近四分一。



＊受惠跨境理財通，港銀表現仍分化＊



跨境理財通實施細則在上周五（１０日）公布，匯豐（００００５）及系內的恆生銀行

（０００１１）周一（１３日）已正式提交理財通業務申請。計及中銀香港（０２３８８），目

前累計３間港銀正式就理財通向監管機構提交申請。

摩根士丹利發表研究報告指，跨境理財通首次銷售可能會在一個月內進行，從長遠來看對銀

行來說應該是正面的，不過短期影響可能有限。

該行指，跨境理財通北向和南向渠道各有１５００億元人民幣的初始額度，總資產管理規模

為４６５億美元（約３６２７億港元），鑑於資產管理規模，對本地銀行業初步影響可能非常有

限，因為加起來佔香港銀行總收入的０﹒５％至１﹒５％，對本地銀行如恆生銀行、中銀香港和

東亞銀行（０００２３）的影響大於渣打銀行（０２８８８）和匯豐。長遠而言，財富管理業務

對所有銀行有利，將可成為正面的增長動力。

不過中港股市市況不明朗，港銀表現分化，匯控跌１﹒２％，恆生跌０﹒９％，中銀香港跌

１﹒１％，而東亞銀行升０﹒６％，渣打集團升０﹒７％，報４８﹒０５元。

德勤中國金融服務行業市場發展主管合夥人徐英偉表示，大灣區三地政府陸續出台跨境理財

通、債券通等多方面金融互聯互通的政策，認為灣區增長動力持續，金融機構普遍對灣區未來發

展充滿信心。其中，金融業高度高重理財通的開通，認為對金融生態圈有激活作用。





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