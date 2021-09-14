投資者深圳總部抗議要求「還錢」，恒大發聲明：破產重組言論失實

《經濟通通訊社１４日專訊》恆大集團（０３３３３）位於深圳的總部周一（１３日）發生

混亂場面，大約１００名不滿的投資者擠在大廳，要求償還貸款和兌付金融產品。恆大集團發聲

明，指網絡上近日出現有關恆大破產重組的言論完全失實。

聲明指，公司目前確實遇到前所未有的困難，但公司堅決履行企業主體責任，全力以赴復工

復產，保交樓，想盡一切辦法恢復正常經營，全力保障客戶的合法權益。

據《財新》報道，杜亮周日（１２日）向投資者發布了一份兌付方案，但在公司總部的抗議

者並不買帳。大批抗議者在恆大總部輪流表達不滿，人群中更有一名婦女一度暈倒。當日現場氣

氛緊張，抗議者試圖衝過攔阻通往電梯通道的安全線，但沒有成功。一位女士喊「你們這麼大的

公司，從老百姓身上騙走了多少錢？」其他抗議者亦大喊「恆大，還錢！」。

抗議活動的起因，在於人們擔心這個負債１﹒９７萬億元人民幣、全中國負債最高的開發商

將無法償還投資者，其債務困境可能對中國的金融系統構成系統性風險。



＊恆大提出三種兌付方式，投資者仍然擔心＊



報道指出，恆大提出三種兌付方式，一種是現金分期兌付方式，僅限於合同到期的投資產品

到期當月最後一個工作日兌付本息金額的１０％，此後每三個月兌付１０％，以此類推。另

一種則是實物資產兌付方式，無論是合同到期要求兌付，還是未到期要求提前兌付，恆大財富都

願意接受。

中國恆大主席許家印上周五（１０日）稱，要確保所有到期的財富產品盡早全部兌付，且在

兌付過程中做到公平公正，按既定的兌付方案千方百計爭取比計劃提早兌付。

許多購買恆大房子的買家在微博上表示，他們對於已經付出首付款、但遭公司暫停的項目感

到擔憂。（ｊｔ）

