【恒大困局】恒大業主遭殃，佛山南海叫停當地樓盤銀行按揭及抵押

《經濟通通訊社１４日專訊》中國恆大（０３３３３）否認破產，但集團陷資金鏈斷裂已屬

板上釘釘。墻倒眾人推，已陸續有銀行宣布不再就恆大旗下樓盤新造按揭及抵押貸款。南海住建

局向自然資源局南海分局最新致函表示，為加強南海區恆大地產項目風控，暫停受理恆大地產項

目公司在南海區的不動產抵押登記業務。在佛山南海區，恆大地產項目公司不能把房產抵押給銀

行進行貸款，買恆大南海的房子，亦無法申請銀行房貸。

項目具體名單如下：恆大曦苑（恆大悅府）、恆大御湖灣花苑（恆大御湖城）、金名都、金

碧海岸花苑（恆大御景半島）、恆大金碧灣（恆大御景灣）、長信帝景峰豪園（恆大御景）、歐

浦指日美景花苑（佛山恆大城）、歐浦城市花園、恆大怡濱花苑（恆大濱江御府）。

９月份通常是中國房地產行業物業合約銷售高峰，然而由於對集團的持續負面新聞報道嚴重

影響潛在購房者信心，恆大預期９月銷售持續大幅下降，導致集團銷售回款持續惡化，進一步對

現金流及流動性造成巨大壓力。

今年以來內地持續加強房地產領域調控，人行旗下《經濟日報》今日撰文指，梳理半年報發

現，不論國有大型商業銀行、股份制商業銀行還是城市商業銀行，大部分銀行在房地產領域的不

良貸款餘額、不良貸款率均出現「雙升」。多位業內人士表示，接下來需要高度警惕房地產領域

潛在金融風險。（ｗｌ）

