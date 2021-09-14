【恒大困局】稱與恒大結算正常，國光股份漲２％，三棵樹續瀉半成

《經濟通通訊社１４日專訊》中國恆大（０３３３３）資金鏈斷裂，大樹頃刻倒塌累及無數

靠其為生的企業。國光股份（深：００２７４９）今日在互動平台表示，公司與恆大園林集團的

業務往來一般通過承兌匯票結算，截至目前，公司與恆大園林集團的貨款結算正常。國光股份半

日仍漲１﹒８％，報９﹒８７元（人民幣．下同）。

此外，恆大另一供應商，內地塗料龍頭三棵樹（滬：６０３７３７）披露，恆大出具的票據

發生逾期，其後已兌付的金額中，有相當部份是透過以樓抵債。具體來看，截至今年８月底，三

棵樹持有由恆大及恆大旗下出具的商業承兌匯票發生逾期金額３﹒３６億元，當中尚未兌付金額

為１﹒０２億元，已兌付金額為２﹒３４億元；其中已兌金額中，恆大以銀行轉賬付款１５２１

萬元，餘下２﹒１９億元則以樓代債。有關物業地點分布武漢?鄂州及深圳等地，將於２０２２

至２０２４年交付。

恆大是三棵樹最大的生意夥伴，公司報告，截至今年８月底，來自恆大的應收賬金額為

５﹒６２億元，當中３﹒３３億元為應收票據，２﹒２８億元為應收賬款。若逾期票據較長時間

內未能獲兌付，可能促使公司產生壞賬損失的風險，影響盈利情況。三棵樹半日瀉５﹒３％，報

１２２﹒３７元。（ｗｌ）

