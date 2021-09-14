【大灣區】廣東省政府：支持港澳投資者投資大灣區私募及風投機構

《經濟通通訊社１４日專訊》廣東省政府印發廣東省深入推進資本要素市場化配置改革行動
方案，提到要優化私募基金市場准入環境：開展合格境內有限合夥人（ＱＤＬＰ）等私募股權投
資基金跨境投資試點；支持港澳投資者參與投資粵港澳大灣區內地私募股權投資基金和創業投資
企業。
方案亦提到要試點探索私募基金新形態，以及規範私募股權投資行業秩序。（ｅｙ）
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► 立即行動
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