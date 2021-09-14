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即市新聞

14/09/2021 17:58

【重拳監管】中辦國辦：深化治理公眾號、直播等領域不文明問題

　　《經濟通通訊社１４日專訊》內地對互聯網企業的監管之劍還未見入鞘。據《新華社》報道
，中辦、國辦印發《關於加強網絡文明建設的意見》，意見提出工作的目標是文明素養得到新提
高，青少年網民網絡素養不斷提升，網絡平台主體責任和行業自律有效落實。
　　意見提到，之前進行的「清朗」、「淨網」系列專項行動要繼續深入推進，還要深化公眾帳
號、直播帶貨、知識問答等領域不文明問題治理，及開展互聯網領域虛假信息治理。料新政將針
對騰訊（００７００）、字節跳動、快手（０１０２４）、嗶哩嗶哩（０９６２６）、知乎等網
絡分享平台。
　　意見又指出，要健全防範青少年沉迷網絡工作機制，依法堅決打擊和制止青少年網絡欺凌，
保護青少年在網絡空間的合法權益；強化網絡平台責任，加強網站平台社區規則、用戶協議建設
，引導網絡平台增強國家安全意識；加強互聯網行業自律，堅持經濟效益和社會效益並重的價值
導向，督促互聯網企業積極履行社會責任；發揮行業組織引導督促作用，促進行業健康規範發展
；；加強個人信息保護法、數據安全法貫徹實施，加快制定修訂並實施文化產業促進法、廣播電
視法、網絡犯罪防治法、未成年人網絡保護條例、互聯網信息服務管理辦法等法律法規。
　　意見又提到，要加強網絡空間思想引領。加強重點理論網站、公眾帳號、客戶端建設，緊密
結合「中國特色社會主義偉大實踐」，特別是「新時代黨和國家事業發展新變化新成就」，有針
對性地開展網上理論宣傳活動。（ｅｙ）

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