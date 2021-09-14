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即市新聞

14/09/2021 13:46

【大國博弈】秦剛：冀美方為協議落實及雙邊經貿創必要條件和氛圍

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國駐美國大使秦剛於當地時間１３日應邀出席美中貿委會董
事會為其履新舉行的線上歡迎活動。針對近日有媒體報道，美國政府考慮就中國補貼問題發起
３０１調查。秦剛強調，事實證明，無論是對華搞３０１調查，還是打關稅戰都無濟於事。美國
商界對有關後果有切身體會。希望美方切實為協議落實及雙邊經貿往來創造必要條件和氛圍，而
不是雪上加霜。
　　秦剛表示，中國努力克服疫情不利影響，穩步推進中美第一階段經貿協議落實工作，充分展
現了誠意，在加強知識產權保護、擴大農產品和金融業市場准入等方面取得積極進展。同時，中
方對自美進口商品採取市場化關稅排除措施，為企業開展貿易提供便利。但協議生效以來，美方
仍不斷對華採取限制打壓措施，包括將９００多家中方實體列入各類限制清單，直接制約了企業
自美採購能力和意願，給協議落實造成較大負面影響。美商界關心中方關稅豁免政策下步走向。

＊包括金融在內的服務業開放正加速推進＊

　　面對中美關係不確定性的擔憂，秦剛稱，中國經濟前景光明，中國市場潛力巨大，中國對外
開放的大門越開越大，中國一如既往歡迎美國企業開拓中國市場。他指出，中國已連續４年縮減
外資准入負面清單，最新版清單減至３３項，凡是清單之外的領域一律實行內外資一致原則。在
加入世貿組織時承諾開放１００個服務部門的基礎上，中國又新增承諾開放２２個部門。目前中
國製造業和農業的外資股比限制已全部放開，包括金融在內的服務業開放正在加速推進。
（ｗｌ）

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