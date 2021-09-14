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14/09/2021 14:24

【數據前瞻】機構料８月工業增速降至５﹒８％，消費投資創年內低

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局明日（１５日）公布內地８月工業增加值、投資和
消費數據。據《路透》綜合約４０家機構的預估中值顯示，多地受新冠疫情和汛情衝擊下，８月
中國經濟活動進一步放緩、需求減弱。當月規模以上工業增加值同比增速料放緩至５﹒８％（７
月同比增６﹒４％），為去年８月以來最低。
　　受汽車銷量下滑和疫情防控對居民消費影響，預計８月社會消費品零售總額同比增速降至７
％（７月同比增８﹒５％），為今年以來最低。月內土地拍賣市場偏弱拖累房地產投資，加上疫
情再一定程度上影響製造業企業的投資意願，預計１－８月固定資產投資同比增速降至９％，亦
創今年來新低。
　　華創證券首席分析師周冠南稱，８月工業生產環比並未明顯修復，甚至出現進一步回落。部
分行業的生產受到疫情防控以及終端需求轉弱的影響，開工率小幅下降；同時，電力供應緊缺，
內蒙古、雲南、廣西、浙江等多個地區在８月繼續執行錯峰生產。不過，在利潤擴張之後，８月
鋼廠開工率轉為環比上行，或對工業生產有一定的帶頭作用。
　　消費方面，中金公司宏觀團隊稱，８月疫情反彈對消費的影響程度可能比７月更大，全國人
口流動至今仍未恢復到疫情反彈之前的水平。投資方面，華創證券認為，製造業投資或邊際下行
，加上上半年新開工偏弱，地產投資或延續邊際趨弱的態勢。（ｗｌ）

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