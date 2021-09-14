【虛幣世界】河北省開展虛擬貨幣挖礦和交易行為整治

《經濟通通訊社１４日專訊》河北省互聯網信息辦公室聯合省教育廳、省公安廳、省地方金

融監督管理局、人民銀行石家莊中心支行等部門針對虛擬貨幣挖礦和交易行為部署專項整治行動

。整治行動要求，９月３０日前，省內有關機構要認真核查、檢視在用信息系統，進一步完善系

統安全措施和內部管理制度，嚴防利用系統算力從事虛擬貨幣非法挖礦，各級黨政機關、國有企

事業單位要發揮帶頭作用。（ｗｌ）

