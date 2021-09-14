【ＦＯＣＵＳ】恒大理財爆雷，再警示「高回報」

【ＦＯＣＵＳ】「收益率超過６％就要打問號，超過８％就很危險，１０％以上就要準備損

失全部本金」－－銀保監主席郭樹清２０１８年陸家嘴金融論壇上「教路」投資錦囊，時隔逾三

年隨恆大財富驚爆違約而一語成讖。

四面楚歌的恆大（０３３３３）周二（１４日）最新公告，預計９月物業銷售持續大跌，進

一步對現金流造成壓力；公司已聘請兩家財務顧問評估資本構架，探索所有可行方案以緩解流動

性問題。



＊斥破產重組完全失實，關鍵看現金流＊



自本欄２月撰文「華夏爆雷恆大散貨，現金流窘境考驗房企」至今，恆大危機如同野火燎原

愈燒愈大，不單股價已由當時的１５元樓上直瀉約八成，本周再添理財產品「爆雷」觸發多地投

資者抗議的最新風波。

面對自家人紛紛跳船，從集團總裁減持套現逾億，到賣理財的高層提前贖回手中理財產品，

恆大仍高調駁斥有關破產重組的言論「完全失實」。昔日「宇宙房企」能否避過大廈之將傾，現

金流可謂是關鍵。

據恆大年報披露數據，以去年底計一年內到期的銀行借款等、一年內應付的貿易賬款等分別

高達３３５４億元、５６０５億元人民幣；另據市場推算，儘管下一個債券到期洪峰要到明年３

月，但恆大今年底前需支付的債券利息仍達６﹒６９億美元。



＊勿盡信響噹噹的名號和華麗麗的回報＊



如何填滿流動性窟窿？無非是賣樓賣產、借新還舊、外部救援。就第一條路而言，恆大過去

三個月賣樓的合約銷售金額節節下跌，９月亦預期銷售持續大幅下降，至於出售香港總部大廈至

今仍未簽訂任何有約束力的協議。那麼其２﹒３１億平方米的土地儲備又如何？儘管其中６７％

位於一二線城市，但以目前的樓市調控風向看，要尋獲接盤俠殊不容易。

第二條路借新還舊方面，恆大２０１６年上線的恆大財富（前身為恆大金服）即是吸金手法

之一。其中，針對內部的「超收寶」投資計劃標榜預期年化收益率２５％，而今年６月「發財節

」則公開打出７﹒８％－９﹒５％作招徠。上述「高回報」已遠超銀保監提醒的６％－１０％的

警戒線，據內媒報道，待兌付到期理財產品規模至少達４００億人幣。

至於第三條路，以人民銀行上月底強調，「堅持底線思維，遵循市場化法治化原則」，「落

實重大金融風險問責」等口風看，恆大或難以指望「華融式」政府出手。

無論恆大危機如何收尾，對投資者的最大教訓或是，勿盡信響噹噹的名號和華麗麗的回報。

