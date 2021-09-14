【國安立法】鄧炳強︰不排除凍結支聯會其他資產，轟記協滲透校園

《經濟通通訊社１４日專訊》保安局計劃將支聯會由公司登記冊中剔除，保安局長鄧炳強接

受《大公報》訪問時指，支聯會在下星期五或之前可作出書面申述，檢視抗辯理由後，會撰寫報

告提交行政長官會同行政會議，決定是否剔除支聯會的公司註冊；若支聯會在限期前放棄抗辯，

程序上會更加快。他又指已就支聯會的其他資產進行研究，有需要時會引用法例凍結。

鄧炳強又點名批評記協倡議所謂的「人人是記者」，有違專業道德。他質疑該組織滲透校園

，拉攏學生記者入會。他表示，有１３歲學生或未受過訓練的亦是「記者」，執行委員會亦集中

於某幾個媒體，令人質疑記協代表性。他指，任何組織或團體有違反法例包括國安法，都要負上

責任，他期望下個立法會期內，完成基本法２３條立法工作，屆時會諮詢公眾。



＊記協：鄧炳強以「假新聞」或「假消息」隔空抹黑＊



記協主席陳朗昇在電台節目形容，鄧炳強說法離譜，批評對方根本不知道記協有多少學生會

員，就以「假新聞」或「假消息」隔空抹黑記協。他指，記協審批會員的程序，全部有白紙黑字

紀錄，過程相當嚴謹，部份有爭議的申請，可能要經過一、兩年討論。

他又表示，現時記協約７００名會員當中，有３００至４００人是擔任全職新聞記者的「正

式會員」，亦有部份屬於自由工作者的「附屬會員」，或者任職公關的「公關會員」，強調「學

生會員」只佔少數，門檻亦很高。他又指，記者是否有違道德，並非取決於本身的身份，而是在

於行為是否專業。（ｓｌ）（ｚｚ）

