【新冠肺炎】「來港易」網上預約系統明日零時起接受申請

《經濟通通訊社１４日專訊》政府今日公布「來港易」計劃的實施安排。由明天（１５日）

起，身處廣東省和澳門的非香港居民人士，只要符合「來港易」計劃的所有指定條件，可在入境

香港時獲豁免強制檢疫安排。計劃實施初期將設有名額，經深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸來

港的非香港居民人士的名額為每天各１０００個。

「來港易」網上預約系統將由９月１５日零時起開始接受申請，並會在往後每星期三的零時

開放下一輪的預約名額以供申請。名額會以先到先得形式分配。成功預約名額的非香港居民人士

須並在入境香港時持有在入境當天或當天之前三天內取得的有效核酸檢測陰性結果證明，則在入

境香港時可獲豁免強制檢疫安排。



＊為持綠色二維碼者設特定便捷入境通道＊



發言人表示，當局強烈呼籲按「來港易」計劃來港的非香港居民人士，在出發前的２４小時

內應透過「粵康碼」或「澳康碼」的「轉碼」功能傳送到衞生署電子健康申報系統，並填妥及提

交電子健康申報表。以取得「來港易」綠色二維碼，令入境流程更為順暢，而未有「轉碼」的人

士則須帶備有關核酸檢測陰性結果的紙本報告，在入境香港時供相關人員檢查。

如在透過「粵康碼」或「澳康碼」將有效核酸檢測陰性結果傳送到衞生署的電子健康申報系

統並提交電子健康申報表後，所獲取的「來港易」二維碼是其他顏色（例如粉紅色），則代表有

可能未符合所有指定條件，來港後可能須接受強制檢疫安排。（ｃｌ）

