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14/09/2021 17:27

【新冠疫苗】非本地疫苗接種者明日起可登記紀錄，用作疫苗氣泡

　　《經濟通通訊社１４日專訊》隨著世界各地的新冠疫苗接種率上升，愈來愈多入境人士（包
括香港居民及非香港居民）持有非本地新冠疫苗接種紀錄，因此食物及衞生局今日宣布新安排，
讓公眾人士可以自願申報形式，向政府登記其非本地疫苗接種紀錄。新安排可便利該等人士以電
子方式攜帶和閱覽紀錄，以供他們日常為符合本地「疫苗氣泡」相關要求之用，包括進入須出示
疫苗接種證明的處所等。
　　在新安排下，入境香港並須接受強制檢疫的人士向衞生署作網上「健康及檢疫資訊申報」（
ｗｗｗ﹒ｃｈｐ﹒ｇｏｖ﹒ｈｋ╱ｈｄｆ╱）時，須一併申報其非本地新冠疫苗接種紀錄的詳細
資料。相關入境人士抵港時，口岸人員會檢查他們的非本地疫苗接種紀錄證明文件。如獲確認，
由明日（１５日）起於香港國際機場入境的人士會在獲發強制檢疫令的同時，一併獲發一個供本
地使用的疫苗接種紀錄二維碼，同樣安排亦將適用於９月２８日及其後經陸路入境口岸管制站入
境的人士。
　　至於已身處本港的入境人士，他們可由明日起，經稍後啟動的網上「新冠疫苗接種資訊申報
表」（ｗｗｗ﹒ｃｈｐ﹒ｇｏｖ﹒ｈｋ╱ｖａｃ－ｄｆ╱）申報其非本地疫苗接種紀錄。完成申
報後，他們會隨即獲發一個供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼。
　　獲發供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼後，相關人士可使用「安心出行」流動應用程式掃描
該二維碼，並將之儲存在其手機內，以便利使用，他們亦可繼續使用紙本疫苗接種紀錄，以符合
本地「疫苗氣泡」相關要求。（ｃｌ）

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