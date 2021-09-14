《日入而息》林鄭指重組政策局不能迴避，傳中央派工作組進駐恒大

《今天重點》﹡恆大業主遭殃，佛山南海叫停當地樓盤銀行按揭及抵押；傳中國政府安排聯

合工作組進駐恆大，摸底財務狀況

﹡林鄭稱修訂稅務指南為防範及制止危害國家安全行為；林鄭記招政府螢幕現

「中國人民共和國」，特首辦致歉；港台及部分電視台獲授權轉播全運會；

宣誓存疑的區議員已交抗辯，將按法律作出裁決；重組政策局不能迴避，否

認為博連任；林鄭稱中央支持專家對接商討通關，暫未提具體條件

﹡渣打冀未來４年大灣區財富管理業務收入增３倍

﹡貿發局表示未必調整今年香港出口增長預測，未來數月或現負增長

﹡「來港易」網上預約系統明日零時起接受申請



《即日市況》﹡恆指低收３１１點報２５５０２，科指跌９２點報６５０２



《深滬股市》﹡金融股突瀉引震盪，滬綜指收跌１﹒４％失守三千七



《美元匯價》﹡聯儲貨幣政策長遠趨收緊，美元將受益走強；歐元最新報１﹒１８０８╱

１２，日圓最新報１１０﹒０９╱１２



《公司業績》﹡傳遞娛樂（０１３２６）料全年淨虧損收窄至最多１５００萬元



《公司資訊》﹡字節跳動表示涉嫌盜取騰訊關係鏈為謠言，法院已立案；字節跳動成立新公

司，經營範圍含廣播電視節目製作經營等

﹡阿里（０９９８８）社區電商品牌升級為「淘菜菜」

﹡譚仔國際通過上市聆訊，年度溢利增５１％

﹡數碼通（００３１５）七成受訪固網寬頻用戶有興趣試用Ｈｏｍｅ ５Ｇ寬

頻；家居５Ｇ寬頻未有調整價格計劃，客戶數字正面

﹡恆投證券（０１４７６）斥２﹒５億元人民幣認購資產支持證券

﹡中煤（０１８９８）８月商品煤銷量按年升３﹒６％，產量跌１０％

﹡中國自動駕駛初創企業元戎啟行融資逾３億美元，由阿里巴巴（

０９９８８）領投

﹡福田實業（００４２０）趙耀將不再擔任行政總裁，孫福紀接任

﹡中國平安（０２３１８）首八個月原保費合同保費收入減少５﹒３％

﹡時富投資（０１０４９）附屬實惠家居租華潤國際物流中心倉庫，涉

１３４１萬元



《國企紅籌》﹡深圳國際（００１５２）劉征宇獲委任為執行董事及總裁



《神州民企》﹡恆大業主遭殃，佛山南海叫停當地樓盤銀行按揭及抵押；傳中國政府安排聯

合工作組進駐恆大，摸底財務狀況

﹡華南城（０１６６８）悉數贖回２０２１年到期之６﹒７５％優先票據



《中國要聞》﹡機構料８月工業增速降至５﹒８％，消費投資創年內低

﹡中國聯通旗下聯通智網接受Ａ股上市輔導

﹡廣東表示三胎生育登記限初婚夫妻，女方享８０日獎勵假

﹡廣州到２０２５年完成６６萬套保障性住房建設

﹡中國Ｃ９１９飛機批生產首架機將進入總裝階段

﹡市監總局表示鼓勵非公資本參與國有檢驗檢測企業混改

﹡龍江銀行董事長張建輝傳被帶走，已遭省政府免職

﹡世界機器人大會閉幕，簽約金額５３億元

﹡北京環球影城門票開售，中秋門票「秒光」優速通售罄

﹡商務部表示中小外貿企業經營壓力大，惟有信心完成目標

﹡習近平考察陝西榆林，調研國家能源集團等；習近平稱能源產業要繼續發展

，煤炭發展要轉化升級

﹡上金所表示ｉＡｕ９９﹒５黃金合約漲停板調至６０％

﹡百度啟動上海自動駕駛應用，下載「蘿蔔快跑」可體驗

﹡調查顯示上海企業今年平均計劃漲薪６﹒１％

﹡內地８月運輸生產指數：貨運平穩增長、客運明顯下降

﹡第二季中國雲服務市場增長５４％，阿里雲市佔率第一

﹡２０２０年基本養老保險基金投資收益率近１１％

﹡人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠

﹡１２家重點煤炭企業聯合倡議積極參與綠色電力交易

﹡能源局公布整縣推進分布式光伏名單，涉６７６個縣市

﹡傳大眾擬加強對中國合營股權控制，上汽、一汽感震驚

﹡河北省開展虛擬貨幣挖礦和交易行為整治

﹡深圳８月二手房交易量驟降逾８０％

﹡深圳房產中介數量銳減，逾百間房產中介關閉門店

﹡民航局表示８月民航生產規模跌幅較大，呈客貨雙降態勢

﹡市監總局表示無完整生產工藝條件的乳企不予生產許可

﹡中國８月全社會用電量同比增速大幅放緩至３﹒６％

﹡阿根廷對華摩托車鏈條反傾銷終裁不徵稅

﹡廣東省政府表示推動跨境理財通試點盡快落地；支持港澳投資者投資大灣區

私募及風投機構

﹡中原地產表示上周上海新房成交環比降近三成

﹡博世回應車用芯片暴漲：疫情致供應緊張，盡全力保供

﹡８月上海二手房成交量跌４成，成交均價年內首次下降



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１％，日本再向台灣捐出５０萬劑疫苗



《其他消息》﹡公務員事務局今日舉辦國家外交政策講座

﹡林鄭稱修訂稅務指南為防範及制止危害國家安全行為；林鄭記招政府螢幕現

「中國人民共和國」，特首辦致歉；港台及部分電視台獲授權轉播全運會；

宣誓存疑的區議員已交抗辯，將按法律作出裁決；重組政策局不能迴避，否

認為博連任；林鄭稱前海方案帶來機遇，並增強港人對國家向心力

﹡澳門建議《博彩法》禁「轉批給」，並擬提升澳門永久居民股東比例；澳門

表示橫琴如有商事糾紛，會由內地法律處理

﹡民主派初選案余慧明７月獲批保釋，法官交代原因

﹡囚權組織「石牆花」荔枝角辦事處即日起停止服務

﹡邵家臻宣布囚權組織「石牆花」將解散

﹡會計師表示修訂慈善團體稅務指南只是釐清大眾期望

﹡鄧炳強稱不排除凍結支聯會其他資產，轟記協滲透校園；將竭盡所能確保本

周日選委會選舉有序進行

﹡黃天祐稱財匯局肩負政府會計改革責任，可無縫保障公眾利益

﹡貿發局表示未必調整今年香港出口增長預測，未來數月或現負增長

﹡鄧炳強斥記協滲透校園，記協主席表示學生記者非問題批鄧用字情緒性

﹡東盟經貿部長歡迎香港尋求加入ＲＣＥＰ

﹡陳茂波稱洪水橋古洞部分商地，可改劃興建住宅紓樓荒；港府計劃發行人民

幣綠色債券

﹡劏房續約加租上限下調至１０％，關注團體稱合理溫和

﹡貿發局表示第三季出口指數跌至３９，重返首季水平

﹡調查指２５％僱主稱來季擬增聘人手，金融人才搶手

﹡經絡表示首８個月新批出及新取用按保均創紀錄以來新高

﹡李慧詩全運會凱林賽奪銅牌，杜棹熙以第六名衝線；徐英偉祝賀李慧詩在全

運會女子單車凱琳賽勇奪銅牌

﹡深股通額度全日用１８億元，外資連續兩日淨流出’；滬股通額度全日流出

２１億元，陸股通淨流走４１億元

﹡華僑永亨銀行表示正為遞交理財通業務申請作最後準備

﹡羅兵咸永道中國發布「艾安追蹤」區塊鏈技術追蹤解決方案

﹡喜鵲證券推出喜鵲投資ＡＰＰ，可投資環球７個市場；，冀未來一年客戶達

六位數

﹡景順表示「共富」或促國內消費，料更多資金投入高端製造等行業

﹡第二季本地居民總收入按年升１０﹒１％至７６０３億

﹡消費券補交資料明日傍晚６時截止

﹡郭家耀獲委任為安里資產管理董事總經理，９月起生效

﹡Ｍｏｘ推即時借服務，２﹒５萬或以下貸款收費僅１０元



《大國博弈》﹡中美元首通電話，雷鼎鳴稱美外憂內患迫切處理通脹

﹡拜登將主持美日印澳實體峰會，對抗華在印太影響力；拜登辦四方安全對話

，中國外交部：搞小圈子沒出路

﹡秦剛稱冀美方為協議落實及雙邊經貿創必要條件和氛圍



《重拳監管》﹡中紀委表示整頓飯圈並不是整頓粉絲，而是背後產業鏈

﹡上海政府約談重點遊戲企業，做好內容管理防沉迷工作

﹡兩部門監管校外培訓機構從業人員，依法規範勞動關係

﹡江蘇省消保委約談１４家企業，要求網絡彈窗一鍵關閉

﹡中辦國辦表示深化治理公眾號、直播等領域不文明問題



《新冠肺炎》﹡本港新增兩宗輸入確診個案，均已接種疫苗

﹡非本地疫苗接種者明日起可登記紀錄，用作疫苗氣泡

﹡「來港易」網上預約系統明日零時起接受申請

﹡疫情蔓延廈門全市小區閉環管理，非必要不得離開

﹡全員核酸檢測指南：５００萬人口以上城市應３天內完成

﹡竹篙灣檢疫中心外傭名額今起預約，住２１晚需逾萬元

﹡林鄭稱中央支持專家對接商討通關，暫未提具體條件

﹡長江集團總值２０００萬元禮券已抽獎，下周一刊抽獎結果

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