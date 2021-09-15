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15/09/2021 14:22

濠賭股午後跌幅擴大不利市場氣氛，恒指跌５００點曾穿二萬五關

　　《經濟通通訊社１５日專訊》澳門政府今日起就修改博彩法律制度公開諮詢，修例內容包括
取消副牌制度，為「博企」引入政府代表，向股東進行利潤分配，須符合特定要件及得到政府許
可。濠賭股急挫拖低大市，恆指開報２５３１０點，跌１９２點，午後板塊跌幅擴大，恆指暫跌
５００點或１﹒９６％，報２５００１點，盤中最低見過２４９９４點穿二萬五，主板成交１１
００﹒３２億元。國指報８９１４點，跌１６７點或跌１﹒８４％。恆生科技指數報６３００，
跌２０２點或跌３﹒１１％。
　　上證綜合指數報３６３９，跌２３點或跌０﹒６３％，成交５１８６﹒４４億元人民幣。深
證成份指數報１４４８３，跌１４２點或跌０﹒９８％，成交６４４９﹒６１億元人民幣。
　　屬美資的金沙（０１９２８）暫為跌幅最大藍籌，插３０﹒５８％，報１７﹒３２；銀娛（
０００２７）排尾二，跌１８﹒２８％，報４０元。
　　新濠（００２００）跌１８﹒６４％，報９﹒３４元；澳博（００８８０）跌２１﹒４５％
，報５﹒５３元；永利澳門（０１１２８）跌２８﹒０８％，報６﹒４８元；美高梅（０２２８
２）跌２４﹒４％，報５﹒９５元。
　　據本地媒體報道，在政府收緊對網遊的監管後，本月初網易（０９９９９）在上海及杭州的
辦公室，有數十名員工被告知要在公司內部甚至外部尋求新的崗位，這些員工包括程式員、設計
師和創意藝術家。網易暫挫４﹒７１％，報１２７﹒５元；騰訊（００７００）亦跌４﹒２７％
，報４５２﹒６元。

　　表列十大跌幅恆指成份股表現：
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙　　　（０１９２８）　　１７﹒３２元　　跌３０﹒５８％
　　銀娛　　　（０００２７）　　４０﹒００元　　跌１８﹒２８％
　　碧桂園　　（０２００７）　　　７﹒１２元　　　跌９﹒６４％
　　美團　　　（０３６９０）　２３３﹒８０元　　　跌４﹒５７％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　５３﹒６５元　　　跌４﹒４５％

　　騰訊　　　（００７００）　４５２﹒６０元　　　跌４﹒２７％
　　阿里健康　（００２４１）　　１１﹒２８元　　　跌４﹒０８％
　　中生製藥　（０１１７７）　　　６﹒４１元　　　跌３﹒９０％
　　信義玻璃　（００８６８）　　２７﹒７０元　　　跌３﹒６５％
　　友邦　　　（０１２９９）　　９０﹒５５元　　　跌３﹒３１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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