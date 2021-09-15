【新機無驚喜】ｉＰｈｏｎｅ　１３炒唔起？專家：難帶動概念股！

《經濟通通訊社記者葉嘉兒１５日報道》每年備受關注的蘋果秋季發布會結束，隔晚蘋果美
股（ＡＡＰＬ）偏軟，或者反映市場的失望。本港概念股同樣走低，半日只有舜宇（０２３８２
）微升不足１％。專家認為蘋果新機對概念股帶動作用有限，當中直指瑞聲科技（０２０１８）
不值博！
＊發布會前後，無助帶動概念股＊
正所謂「沒有期望就沒有失望」，發布會前盛傳ｉＰｈｏｎｅ １３將設「衛星通訊」「Ｔ
ｏｕｃｈＩＤ」等皆未實現。蘋果股價先升後回吐，收市跌０﹒９６％，報１４８﹒１２美元。
對於市場而言，Ａｐｐｌｅ發布會多一重意義，就是概念股的炒作，因過往出新機時皆伴隨憧憬
手機設備股的炒作。
儘管發布會無驚喜，但事前已經有多間大行唱旺新機銷售。事實上，由上星期二（９月７日
）凌晨發布消息，至上日收市，蘋果概念股不但沒有炒作，更是齊齊回落。其中丘鈦科技（０１
４７８）及高偉電子（０１４１５）跌幅更超過１１％及１３％。
不過，駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為ｉＰｈｏｎｅ １３炒作空間不大，無助帶動
手機設備股。她今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》中表
示，為蘋果提供攝像頭系統的舜宇無望受惠發布會，短期未見上升動力。她續稱，舜宇股價早前
因８月出貨量數據不理想而作回落，相信大跌空間不大，可待整固後再考慮部署。
＊舜宇可伺機部署，瑞聲不值博＊
傳統下半年為手機銷量旺季，手機設備股回吐是否吸納時機？熊麗萍提醒，雖然舜宇整體走
勢仍然維持上升形態，但股價並未完成調整，目前須留意可否企穩２２０元關口。
此外，市場擔心芯片短缺將影響ｉＰｈｏｎｅ １３的供貨。ｉＰｈｏｎｅ １３全系列將
於本港時間９月１７日晚上８時起接受預訂，她建議投資者可待實際銷售數據，或舜宇月度貨量
數據公布後才作部署決定。
相反，熊麗萍不太看好為蘋果供應聲學器件的瑞聲科技。她認為股價持續弱勢，在發布會前
不見炒作，短期內亦難有消息刺激，直言值博率相對不足。
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