《盤後部署》恒指守穩兩萬五，惟短期大市仍然偏弱

《經濟通通訊社１５日專訊》美國ＣＰＩ增長放緩，減輕了市場對聯儲局縮減買債的憂慮。

三大指數收跌，道指初段升逾１２０點，其後走勢轉差曾跌近３６０點，最終收報３４５７７點

，收市跌２９２點，跌幅０﹒８４％。港股今日裂口低開，其中由於澳門政府昨日宣布，就修改

《博彩法》進行公眾諮詢，當中明確建議禁止賭牌「轉批給」（俗稱副牌），並建議檢討發牌數

量。新措施被認為對美資博彩公司及持副牌博企不利，濠賭股大挫，銀娛（０００２７）跌２０

﹒０２％，收報３９﹒１５元；金沙（０１９２８）跌３２﹒５１％，收報１６﹒８４元；澳博

（００８８０）跌２４﹒０１％，收報５﹒３５元。恆指早上一度收窄跌幅至只有２００多點，

但隨後再度下沉，午後跌幅持續擴大至５００點，其後於２５０００點上下爭持，最終恆指收報

２５０３３，跌４６９點或跌１﹒８４％，主板成交１５７０﹒６８億元。國企指數收報８９３

６，跌１４５點或跌１﹒６０％。恆生科技指數收報６２９８，跌２０４點或跌３﹒１４％。

Ａ股方面，上證綜合指數收報３６５６，跌６點或跌０﹒１７％，成交６０４２﹒３２億元

人民幣。

深證成份指數收報１４５３６，跌８９點或跌０﹒６１％，成交７５０４﹒０８億元人民幣

。



＊恆指大跌顯示短期偏弱，資源板塊跑贏大市＊



恆指昨日失守２０天線保力加通道中軸，故今日即時向下探底裂口低開，午後更跌穿２５０

００下試保力加通道下線。短期內大市未回復投資信心，恆指亦難有大升指望。觀乎今日遭拋售

的濠賭股，多隻賭股ＲＳＩ９已出現嚴重超賣情況，而且淨沽額較大的多為歐資及美資券商，若

消化修改《博彩法》消息後，已沽盡的投資方或會重新入市。

另外，大跌市仍能逆市向上的板塊主要為資源類股份，包括金屬、煤炭及石油，整體板塊有

約０﹒６％至１﹒７％升幅，跑羸大市，入市亦可部署相關股份。

