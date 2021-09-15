【國際要聞】南韓傳媒指北韓向東海發射不明飛行物

《經濟通通訊社１５日專訊》據《韓聯社》報道，南韓聯合參謀本部指，北韓剛向東海（日

本海）發射不明飛行物。

日本海上保安廳指，北韓於北京時間中午１１時３８分發射不明飛行物，墜落在日本海域以

外，疑似為彈道導彈。

北韓１３日試射新型長程巡航導彈擊中１５００公里外目標，並在領海內墜落，引起美、日

、韓關注。（ｐｓ）

