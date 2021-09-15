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15/09/2021 12:14

【賭城風雲】澳門博彩法諮詢賭股狂瀉，何啟俊：新法斷其生意門路

　　《經濟通通訊社記者鄧經書１５日專訊》澳門政府昨日宣布，就修改《博彩法》進行公眾諮
詢，為期４５天，當中明確建議禁止賭牌「轉批給」（俗稱副牌），並建議檢討發牌數量，提出
要提升賭牌持有人的資本要求、提升澳門永久居民股東在博彩企業的持股，並建議委派政府代表
進入博企、甚至派股息亦須事先獲得政府批准。就此問題，股評人何啟俊認為此舉可視為斷其生
意門路，持有要考慮清楚。　

＊何啟俊：賭股不建議中長線投資＊

　　澳門政府擬修改博彩法律制度，包括在賭場運營商內引入政府代表，並增加澳門本地居民在
博彩企業中的持股比例，以及禁止將幸運博彩的經營權作出轉批給等。千里碩證券研究部經理何
啟俊向《經濟通通訊社》表示，上述政策建議確實超市場預期，因此舉動明顯具有「中國特色」
，料外資較難接受上述政策，為板塊短期帶來負面影響。假設上述建議悉數落實，對金沙（０１
９２８）、新濠國際（００２００）及美高梅（０２２８２）影響最深，因目前澳門六大博企中
，上述３家是由持牌人以「轉批給」形式持牌（俗稱副牌），可視為斷其生意門路，惟需密切留
意上述政策是否全部落實後再作定奪。
　　他又指出，目前內地新冠疫情持續反覆，故今年內旅客難自由進出澳門，料即使賭股反彈力
度亦將較以往遜色。他補充，目前的賭業股可參考近期科技股情況。雖然賭股目前估值頗吸引，
科技股如是，但在政策監管下依然有波幅欠升幅，料賭股中長線走勢疲弱，光輝歲月已逝，不建
議中長線投資。

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