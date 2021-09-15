《異動股》政府約談遊戲企業，騰訊跌２％，網易走低３％

《經濟通通訊社１５日專訊》騰訊（００７００）Ｈ股現價跌２﹒４５％，報４６１﹒２元

，盤中低見４５８元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅５﹒８８％。該股成交約６２９萬

股，涉資２８﹒９５億元。

上海市委宣傳部、市委網信辦、市文旅局、市通管局等部門昨日（１４日）下午集體約談上

海２０餘家重點遊戲企業、運營平台、出版單位，強調要提高政治站位，深刻認識防止未成年人

沉迷網絡遊戲的重要性緊迫性，嚴格落實中宣部和國家新聞出版署通知要求，要求重點網絡遊戲

企業落實主體責任，嚴格做好內容管理，不折不扣完成防沉迷工作。

遊戲股普遍下挫。網易（０９９９９）跌３﹒４４％，報１２９﹒２元，以現價計，該股暫

連跌３日，累計跌幅６﹒１９％。金軟（０３８８８）跌２﹒２７％，報３０﹒２元，以現價計

，該股暫連跌３日，累計跌幅４﹒８８％。

現時，恆生指數報２５２２８，跌２７３點或跌１﹒０７％，主板成交２５０﹒３３億元。

國企指數報９００７，跌７４點或跌０﹒８２％。恆生科技指數報６３８６，跌１１５點或跌１

﹒７８％。

即月期指新報２５２０４，跌２４１點，低水２４點。即月國指期貨報９００５，跌５５點

，低水２點。即月科指期貨新報６３８７，跌９４點，２５０２張。

上證綜合指數報３６５１，跌１０點或跌０﹒２９％，成交１２６６﹒５９億元人民幣。

深證成份指數報１４５２６，跌９９點或跌０﹒６８％，成交１７０５﹒９６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊 （００７００） ４６１﹒２０元 跌２﹒４５％

網易 （０９９９９） １２９﹒２０元 跌３﹒４４％

金軟 （０３８８８） ３０﹒２０元 跌２﹒２７％

ＩＧＧ （００７９９） ７﹒７１元 跌２﹒２８％

祖龍娛樂（０９９９０） ９﹒３２元 跌１﹒８９％

網龍 （００７７７） １８﹒３８元 跌１﹒８２％

中手游 （００３０２） ３﹒３０元 跌１﹒７９％

心動 （０２４００） ４６﹒７０元 跌０﹒９５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

