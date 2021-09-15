《異動股》恒大插逾半成，傳住建部通知銀行恒大將停付貸款利息

《經濟通通訊社１５日專訊》恆大（０３３３３）跌５﹒０５％，報２﹒８２元創四年半低

，成交約１﹒５７億股，涉資４﹒６４億元。現價計暫連跌三日，累計跌幅２２﹒１％。

同系恆騰（００１３６）跌３﹒６４％，報２﹒６５元；恆大物業（０６６６６）升６﹒２

％，報４﹒２８元。

據《路透》引述知情人士透露，中國住建部本周與部分商業銀行召開會議時，通知中國恆大

將暫停支付９月２０日到期的銀行貸款利息，當日通常為銀行貸款的結息日。報道指恆大目前仍

在就貸款展期等安排與債權行協商。

另一方面，有傳恆大董事長許家印開始轉移資產。據《星島日報》引述公司註冊處數據報道

，許家印於７月３０日辭任了巨山有限公司的唯一董事；巨山持有香港山頂布力徑十Ｃ號屋。該

豪宅目前市場估值約為８億港元。

另據《香港０１》報道，許家印在７月底辭任巨山董事，由一名為譚海軍的人士接任，現時

仍由許氏全資控股。消息人士指，譚海軍是許府「管家」。

現時，恆生指數報２５０６７，跌４３４點或跌１﹒７０％，主板成交１０４３﹒４４億元

。國企指數報８９４２，跌１３９點或跌１﹒５３％。恆生科技指數報６３２１，跌１８０點或

跌２﹒７８％。

即月期指新報２５０５３，跌３９２點，低水１５點。即月國指期貨報８９３５，跌１２５

點，低水８點。即月科指期貨新報６３１２，跌１６９點，低水８點。

上證綜合指數報３６４６，跌１６點或跌０﹒４４％，成交４９６９﹒３９億元人民幣。深

證成份指數報１４５１１，跌１１４點或跌０﹒７８％，成交６１８９﹒２９億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆大 （０３３３３） ２﹒８２元 跌５﹒０５％

恆騰 （００１３６） ２﹒６５元 跌３﹒６４％

恆大汽車（００７０８） ３﹒９１元 升０﹒７７％

盛京 （０２０６６） ６﹒９３元 跌１﹒００％

恆大物業（０６６６６） ４﹒２８元 升６﹒２０％

華置 （００１２７） ２﹒４６元 升０﹒８２％

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（ｎｓ）

