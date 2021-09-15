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即市新聞

15/09/2021 14:10

《異動股》恒大插逾半成，傳住建部通知銀行恒大將停付貸款利息

　　《經濟通通訊社１５日專訊》恆大（０３３３３）跌５﹒０５％，報２﹒８２元創四年半低
，成交約１﹒５７億股，涉資４﹒６４億元。現價計暫連跌三日，累計跌幅２２﹒１％。
　　同系恆騰（００１３６）跌３﹒６４％，報２﹒６５元；恆大物業（０６６６６）升６﹒２
％，報４﹒２８元。
　　據《路透》引述知情人士透露，中國住建部本周與部分商業銀行召開會議時，通知中國恆大
將暫停支付９月２０日到期的銀行貸款利息，當日通常為銀行貸款的結息日。報道指恆大目前仍
在就貸款展期等安排與債權行協商。
　　另一方面，有傳恆大董事長許家印開始轉移資產。據《星島日報》引述公司註冊處數據報道
，許家印於７月３０日辭任了巨山有限公司的唯一董事；巨山持有香港山頂布力徑十Ｃ號屋。該
豪宅目前市場估值約為８億港元。
　　另據《香港０１》報道，許家印在７月底辭任巨山董事，由一名為譚海軍的人士接任，現時
仍由許氏全資控股。消息人士指，譚海軍是許府「管家」。
　　現時，恆生指數報２５０６７，跌４３４點或跌１﹒７０％，主板成交１０４３﹒４４億元
。國企指數報８９４２，跌１３９點或跌１﹒５３％。恆生科技指數報６３２１，跌１８０點或
跌２﹒７８％。
　　即月期指新報２５０５３，跌３９２點，低水１５點。即月國指期貨報８９３５，跌１２５
點，低水８點。即月科指期貨新報６３１２，跌１６９點，低水８點。
　　上證綜合指數報３６４６，跌１６點或跌０﹒４４％，成交４９６９﹒３９億元人民幣。深
證成份指數報１４５１１，跌１１４點或跌０﹒７８％，成交６１８９﹒２９億元人民幣。
　
　
　　表列同板塊或相關股份表現：
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆大　　（０３３３３）　　　２﹒８２元　　　跌５﹒０５％
　　恆騰　　（００１３６）　　　２﹒６５元　　　跌３﹒６４％
　　恆大汽車（００７０８）　　　３﹒９１元　　　升０﹒７７％
　　盛京　　（０２０６６）　　　６﹒９３元　　　跌１﹒００％
　　恆大物業（０６６６６）　　　４﹒２８元　　　升６﹒２０％
　　華置　　（００１２７）　　　２﹒４６元　　　升０﹒８２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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