【數據解讀】統計局：秋糧播種面積擴大，實現全年豐收有較好條件

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發
布會表示，今年以來，夏糧和早稻都實現了增產，夏糧、早稻分別增產２﹒１％和２﹒７％。從
目前秋糧生產來看，今年秋糧播種面積在擴大，自秋糧播種以來，整體生產形勢和氣候條件相對
有利，儘管部分地區前期由於汛情使糧食生產受到一定影響，但從全國來看，實現全年豐收還是
有較好的條件。
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動
|開市Good Morning15/09/2021
熊麗萍：蘋果概念股炒作有限！
|財經熱話14/09/2021
【理財通】渣打：冀未來4年大灣區財富管理業務收入增3倍
|中國故事14/09/2021
《神州經脈》福建爆疫廈門半封城 滬指失三千七 外資連走兩日
|財經熱話14/09/2021
油價升勢持續三桶油逆市造好 大行首選中石油
|FOCUS14/09/2021
【FOCUS】恒大理財爆雷 再警示「高回報」
|財經熱話14/09/2021
【鋰電池股波動】天齊重啟H股上市 贛鋒炒影子股或憂資金分流？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰