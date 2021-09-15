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15/09/2021 11:03

【數據解讀】統計局：秋糧播種面積擴大，實現全年豐收有較好條件

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發
布會表示，今年以來，夏糧和早稻都實現了增產，夏糧、早稻分別增產２﹒１％和２﹒７％。從
目前秋糧生產來看，今年秋糧播種面積在擴大，自秋糧播種以來，整體生產形勢和氣候條件相對
有利，儘管部分地區前期由於汛情使糧食生產受到一定影響，但從全國來看，實現全年豐收還是
有較好的條件。

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