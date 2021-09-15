【恒大困局】回應恒大危機對房地產業影響，統計局：還需要觀察

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》就如何看待恆大債務危機對房地產行業的
影響，國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會上回應稱，我也注意到了這個問題，一些大
型房地產企業在運營過程中出現了一些困難，對整個行業發展的影響還需要觀察。從整個房地產
行業運行來看，今年以來，隨著各地區、各部門堅持房住不炒的原則，持續穩地價穩房價穩預期
，房地產市場的運行整體上保持平穩態勢。
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