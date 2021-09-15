《午市前瞻》恒指裂口低開，專家指港股勢弱或再穿２５０００點

《經濟通通訊社１５日專訊》恆生指數半日收市報２５２５９，跌２４２點或０﹒９５％，

主板成交７９９﹒２８億元。恆生中國企業指數報９０２２，跌５９點或０﹒６５％。恆生科技

指數報６３８０，跌１２１點或１﹒８７％。



＊張智威：博反彈者可小注跟買恆大旗下公司股份，恰埋眼博爆升＊



恆指裂口低開近２００點，信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恆指本周已

失守保力加通道中軸線，所以恆指未來繼續向下機會較大，或會穿２５０００點下試通道底約２

４９００水平。張智威指港匯９月以來一直偏弱，資金未能流入托起大市，同時監管消息似斷未

斷，故投資氣氛仍難見積極。

恆大負面消息不斷，股價屢創新低，吸引了不少投資者趁低撈貨，張智威指內地政府並非全

心全意要拯救恆大，但為免其成為「雷曼２﹒０」，不能不救。張智威指現時撈貨投資者必須要

「藝高人膽大」，強調買入博反彈的是一隻「不停創新低」的股票。不過張智威建議，若要買貨

，可買恆大同系如恆大物業（０６６６６）、恆大汽車（００７０８）等，而不要考慮恆大（０

３３３３），因為有傳恆大有機會「賣仔」抵債，故可以小注買入同系旗下股票，然後靜待收購

消息出現，屆時便有機會爆升。（ｈｃ）

