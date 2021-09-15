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15/09/2021 12:00

【恒大困局】傳廣東省政府考慮入股恒大足球隊

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國恆大（０３３３３）債務危機持續發酵，據《彭博》引述
知情人士報道，內地計劃改革職業足球聯賽，一些地方政府準備介入，防止足球隊受到企業所有
人與日俱增的財務壓力的影響。
　　知情人士透露，省或市級政府正在考慮取得中超球隊的少數股權，其中包括由恆大集團所有
的廣州足球俱樂部。知情人士指，援助措施將依據特定的政治和財務狀況而變，可能在年底前出
台。
　　報道指，中國自２０１５年以來便希望重組足球行業，部分球隊所有人陷入業務困境，令此
事更為迫切。２月份，在江蘇蘇寧隊贏得２０２０年中超冠軍的大約１００天後，蘇寧易購（深
：００２０２４）便以財務困難為由宣布將其解散。圍繞恆大的不確定性已影響到廣州足球俱樂
部的運營，干擾了一線隊和青年隊的訓練。上周，公司債務危機惡化，俱樂部向地方政府尋求援
助。
　　知情人士表示，一種可能的情景是，廣東省政府將取得恆大持有的１０％至１５％的股權，
一家地方政府所有企業將取得剩餘股權。知情人士表示，隊伍也有可能會解散。與此同時，有消
息稱，廣州足球俱樂部正在考慮轉讓旗下球員以籌集資金，一些最優秀的球員也正考慮離開。
（ａｃ）

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