【夜期時段】即月期指最新報２５０４９點，升１１點，高水１６點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５０４２點，升４點，高水９點

，最新報２５０４９點，升１１點，高水１６點，合約成交４１１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８９４２點，升２點，高水５點，最新報８９４５點，升５

點，高水８點，合約成交１０４張。

