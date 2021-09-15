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即市新聞

15/09/2021 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２５０４９點，升１１點，高水１６點

　　《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５０４２點，升４點，高水９點
，最新報２５０４９點，升１１點，高水１６點，合約成交４１１張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８９４２點，升２點，高水５點，最新報８９４５點，升５
點，高水８點，合約成交１０４張。

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